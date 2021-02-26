"Полиция с народом". Геращенко просит всех митингующих в субботу не применять насилие

Замглавы МВД призвал не нападать на правоохранителей.

Замглавы МВД Антон Геращенко призвал всех протестующих против приговора экс-лидеру одесской ячейки "Правого сектора" Сергею Стерненко не применять насилие. Об этом он сообщил в эфире телеканала 1+1, передает Интерфакс-Украина.

"Я призываю всех, кто будет митинговать в субботу: пожалуйста, приходите мирно, не нападайте на полицейских", — сказал Геращенко.

По его словам, правоохранители будут использоваться для защиты общественного спокойствия, а не для нападения на протестующих.

"Мы не будем давать возможность спровоцировать правоохранительные органы. Сейчас времена не Януковича и Захарченко. Полиция — с народом, она будет защищать общественное спокойствие, а не использоваться для нападения на мирных протестующих", — добавил он.

3 февраля прошла акция в поддержку Стерненко под ОП. Во время митинга произошли столкновения с правоохранителями, которые не пускали протестующих на территорию администрации Зеленского. Сообщалось о том, что полицейские применяли слезоточивый газ. Как минимум один протестующий пострадал.

В Нацполиции заявили о том, что во время акции были задержаны 17 сторонников Стерненко за якобы "активное нарушение правопорядка". В МВД сообщили, что несколько силовиков получили травмы разной степени тяжести.

Напомним, 23 февраля Приморский райсуд Одессы осудил Сергея Стерненко на 7 лет и 3 месяца за похищение депутата Одесского горсовета с целью получения 300 гривен выкупа. У осужденного конфискуют половину всего имущества. После оглашения решения суда под зданием произошли стычки с полицией. Активисты пытались заблокировать выезд Стерненко в СИЗО. Партия "Голос" из-за решения суда анонсировала сбор подписей за отставку генпрокурора Венедиктовой.