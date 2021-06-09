Голова екокомісії Кам'янського Лукашов вніс поправки в закон «Про екологічний аудит»: що зміниться

Голова екологічної комісії Каменського (Дніпропетровська обл.) Олександр Лукашов ініціював поправки в нову редакцію Закону України «Про екологічний аудит». Мінприроди вже схвалило зміни і внесло їх до відповідного законопроекту, повідомляє пресслужба голови екологічної комісії.

З моменту ухвалення у 2004 році Закон не зазнав істотних змін. Це породило анахронізми в його положеннях і колізії з іншими нормативно-правовими актами, що унеможливило проведення обов'язкового аудиту підприємств-забруднювачів.

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Розробка змін до Закону тривала із січня. Внесені поправки посилять позиції місцевого самоврядування і зроблять процедуру екологічного аудиту більш прозорою і незалежною від недобросовісних компаній.

«Місцеве самоврядування повинне отримати більше повноважень і впливу на найважливіші процеси, у тому числі — екологічні. Це принципова позиція мера Кам'янського Андрія Білоусова. Захист кожного пункту пропозицій була дуже напруженою для нашої команди. Ми здійснили комплексний аналіз законодавства, змоделювали різні варіанти розвитку подій, щоб уникнути "підводних каменів" під час процедури екологічного аудиту. Об'єднавши все це з нагальними потребами щодо норм і практичної сторони питання, сформували ряд поправок до закону», — зазначив Олександр Лукашов.

Зокрема, Мінприроди погодило законодавче закріплення аудиту громад, селищ і міст. Також під аудит будуть офіційно підпадати окремі природні об'єкти — заповідники, водні басейни та інші. Здійснення екологічного аудиту міста дозволить встановити фактичні, а не декларативні, показники рівня впливу на навколишнє середовище забруднювачами. У разі виявлення порушень природоохоронного законодавства — ініціювати притягнення до відповідальності.

«Існувала практика проведення аудиту в окремих адміністративно-територіальних одиницях. Однак, це були окремі приватні ініціативи. Коли проект закону буде ухвалений, міста, селища й інші одиниці територіального устрою офіційно стануть об'єктами екологічного аудиту», — розповідає голова екологічної комісії Каменського.

У проект закону також увійшли правки щодо процедури укладання договорів на проведення обов'язкового екологічного аудиту. Поточна редакція передбачає обов'язкове узгодження такого договору з керівником (власником) об'єкта аудиту, але не регламентує процедуру, терміни і порядок його проведення. Прийняті зміни передбачають лише інформування про укладений між замовником і безпосереднім виконавцем договір.

«Не секрет, що не всі власники або керівники хочуть, щоб їхнє підприємство проходило аудит. Тому вони користувалися недосконалістю законодавства та не узгоджували його проведення. Нова редакція закону дозволить просто поінформувати топ-менеджмент об'єкта про те, що екологічний аудит відбудеться. Якщо коротше — ставити перед фактом. Це унеможливить потенційні зловживання своїми правами керівників об'єктів обов'язкового аудиту, дозволить уникнути порушень законодавства у сфері державних закупівель», — підкреслив Олександр Лукашов.

З ініціативи голови екологічної комісії міськради внесено зміни до положення Закону, які призводили до маніпуляцій нормами законодавства. Це давало керівникам підприємств-забруднювачів формальні підстави для відмови від обов'язкового екологічного аудиту.

«Поточна редакція Закону містить посилання на постанову КМУ, яка втратила чинність ще у 2019 році, а також оперує термінами, які вже не містять законодавчого підґрунтя. З практичної точки зору, це було суттєвою перешкодою при реалізації природоохоронних заходів органами місцевого самоврядування», — пояснив Лукашов.

Мінприроди також підтримало ініціативи громадської організації «Чисте Повітря України», які забезпечують прозорість процедури екологічного аудиту. Зокрема, його результати повинні бути опубліковані на сайті Міністерства та замовника. Замовником обов'язкового екологічного аудиту можуть бути заінтересовані органи виконавчої влади та місцевого самоврядування

Також передбачається оновлення процедури відведення виконавця екологічного аудиту. Поточна редакція Закону дає можливість керівнику або власнику підприємства заявити відведення без будь-якого обґрунтування та не передбачає термінів, порядку і мотивів для такого відведення. У новий проект Закону включили норму, яка визначає чітку підставу для заяви відведення — обґрунтовану особисту зацікавленість виконавця екологічного аудиту в результатах перевірки.

Наразі очікується подання законопроекту до Верховної Ради і його розгляд народними депутатами.