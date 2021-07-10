Кияни запропонували ТОП-10 ідей благоустрою берега Вирлиці

Кияни назвали ТОП-10 пропозицій, що треба зробити і як на їхню думку має виглядати озера Вирлиця.

Про це стало відомо за результатами соціологічного дослідження, яке в Дарницькому районі провела компанія CBR, пише ASPINews.

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ТОП-10 ідей киян виглядають наступним чином:

1. Почистити озеро та прибрати територію

2. Провести роботи щодо благоустрою береговоії лінії та території біля озера

3. Провести зовнішнє освітлення та встановии зони відпочинку

4. Встановити лавочки

5. Створити додаткові місця для розваг та комфортного відпочинку

6. Встановити дитячі та спортивні майданчики

7. Посадити більше дерев і облагородити зелену зону

8. Додати водні розваги

9. Відкрити кафе та ресторани поряд

10. Відкрити кінотеатр, аквапарк

Загалом опитувані відзначають, що територія озера Вирлиця сьогодні занедбана та не відповідає санітарним нормам. Цікаво, що лише 3% респондентів занепокоєні станом повітря у цьому районі.

Нагадаємо, у четвер під Київською міською державною адміністрацією відбулася акція, учасники якої вимагали від депутатів та мера міста Віталія Кличка не визнавати озеро ландшафтним заказником і не консервувати територію Вирлиці.