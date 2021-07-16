Арт-проєкт, який перетворив Чорнобильську зону на “Ноїв ковчег”

Світлана Стоян, доктор філософських наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка, директор арт-центру «Альтер Его», член НСХУ

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Слово «Чорнобиль» уже декілька десятиліть поспіль викликає у нас лише моторошні й страхітливі спогади. Чи може мистецтво сприяти загоєнню та лікуванню важких і болючих травм, пов’язаних, наприклад, із наслідками чорнобильської катастрофи? Чи здатні креативна фантазія митця, його життєстверджуюче кредо та позитивне світовідчуття змінити кут нашого зору на проблемні зони людського існування, що пов’язані з минулим?

[ + – ] Твори з проекту "Ковчег "Чорнобиль" стали рекордом України в номінації "Найбільша площа фоторобіт авторської виставки" (місто Прип’ять)

Так, неординарна особистість на це здатна! І творчі експерименти фотохудожника Дениса Копилова дають нам відповідь на таке складне й неоднозначне питання. Масштабний авторський арт-проект «Ковчег «Чорнобиль»: перезавантаження» в Національному музеї Тараса Шевченка спрямований на здійснення кардинальної трансформації відношення до чорнобильської зони зі знаку «мінус» на знак «плюс», оскільки саме ця ЗОНА стала притулком для численних тварин, що абсолютно безпечно живуть і розмножуються після їх символічного порятунку від головного хижака – людини – у Ноєвому ковчезі природи.

Немає більше випромінювання радіоактивної отрути, тепер випромінюємо світ, узгодженість і щастя!!! з листа Девіда Лінча Денису Копилову

Завдяки досить частому відвідуванню цієї ЗОНИ, митця у певний момент осяяла думка: саме зараз цей простір почав перетворюватись на гармонійне середовище, свого роду оазу, в якій у переважній більшості панують природні, а не людські закони існування. Вроджена креативність підказала автору дуже неординарний хід: а давайте уявимо, що в чорнобильській зоні тепер мешкають тварини з усього світу, ніби перетворюючи цю місцевість на райські сади, яким ще невідомі гріхопадіння й боротьба за виживання. На допомогу приходять численні фото, що Денис робив у багатьох куточках світу. Він друкує гігантські плакати 2 x 3 м із зображенням тварин і розміщує у різних місцевостях чорнобильської зони, фіксуючи об’єктивом фотокамери цю незвичну природно-мистецьку взаємодію, що стає символом перетворення цієї місцевості з зони смерті та занепаду на ЗОНУ ЖИТТЯ та ПОРЯТУНКУ.

Значна частина робіт арт-проекту «Ковчег «Чорнобиль»: перезавантаження» – банери розміром 2,50 x 5 м ‑ була складовою грандіозної експозиції з 11 фототворів митця у Прип’яті, присвяченої 35-й річниці аварії на Чорнобильській АЕС, що розташовувалась просто неба у самому серці міста. Роботи перебували у Припʼяті півтора місяця й тільки після ретельної перевірки та отримання всіх необхідних дозволів були перевезені до Києва.

Роботи з частини «Мутація» були створені автором у співавторстві з його мамою, Ольгою Копиловою, – художницею, що вибірково розфарбовувала фотографії тварин, використані в проекті «Ковчег «Чорнобиль», акрилом та гуашшю. У такий спосіб Денис візуалізує ідею уявних мутацій цих фото, що ніби піддались впливу радіації. Підключаючись до споглядання цих творів, глядач занурюється в світ фантасмагорій із пінгвінами у шоломах (постмодерністська гра з темою 33 богатирів), зебрами у протигазах, оленями на фоні етно-національного орнаменту та інших авторських задумок.

Даний арт-проект став 50-ю ювілейною виставкою автора, що проходить під патронатом Кабінету Міністрів України за підтримки WWF Україна, Міністерства охорони навколишнього середовища України, Державної агенції України з управління зоною відчуження, Чорнобильського радіаційно-екологічного заповідника. Раніше роботи фотографа були представлені у 10 країнах світу.

Твори з проекту «Ковчег «Чорнобиль» стали рекордом України в номінації «Найбільша площа фоторобіт авторської виставки» (місто Прип’ять).

Цікаві факти

• Роботи Дениса Копилова демонструвались на 50 виставках у 10 країнах світу.

• Фотограф використовував для зйомки шість типів плівки (одна з яких, «Свєма», ровесниця аварії, була знайдена саме в Прип’яті), а ще – два цифрових фотоапарата та дрон.

• Заради виставки центральна площа Прип’яті освітлювалась три ночі підряд – уперше за 35 років!

• Роботи перебували у Припʼяті півтора місяця й тільки після ретельної перевірки та отримання всіх необхідних дозволів були перевезені до Києва.

• Вперше така масштабна виставка з полотен розміром 2,50 x 5 м 1,5 місяця експонувалась у Зоні відчуження.

• Виставка «Ковчег «Чорнобиль» потрапила до Книги рекордів України.

• Першим глядачем виставки в Прип’яті став… лось!