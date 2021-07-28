Акціонери БХФЗ Безпальки продають свою частку через розслідування проти них в Україні та Європі, – ЗМІ

Сім'я Безпалько, що володіє контрольним пакетом акцій Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу, продає свою частку в компанії на тлі розслідувань, які ведуть проти них в Україні та ряді країн Європи.

Переговори, за даними видання Delo.ua, йдуть з фармкомпаніями "Фармак" і "Юрія-Фарм", а також інвестиційними компаніями "Алтіус Капітал" і Horizon Capital.

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"Причиною для продажу стали підозри в ухилянні від сплати податків, які висунуті Ірині Ржепецькій (в дівоцтві Безпалько) з боку влади Німеччини та Швейцарії. До того ж Високий суд справедливості в Лондоні прийняв до розгляду претензію до Ржепецької про збитки в розмірі майже 7 млн ​​доларів. Йдеться про виведення коштів з БХФЗ на рахунки особистої компанії Ржепецької. Будучи дочкою Людмили і Миколи Безпалько (володіють понад 50% акцій БФХЗ — ред.), Ірина Ржепецька є також директором з розвитку БХФЗ", — йдеться в матеріалі.

В Україні претензії до родини Безпалько висунула компанія "Дарниця", яка володіє 31% акцій БХФЗ. Компанія найняла міжнародних аудиторів для розслідування фінансової діяльності та з'ясувала, що БХФЗ переплатила як мінімум 6,8 млн доларів за покупку фармацевтичної сировини через фірму "Метабей", що належить Ірині Ржепецькій.

"Саме на таку суму "Дарниця" подала позови до Господарського суду Києва, в суди Німеччини і Швейцарії (де вів діяльність "Фармаплант", у якій БХФЗ закуповував фармсировину з 30% -ною переплатою), а також у Високий суд справедливості Лондона. Останній ухвалив заарештувати рахунки "Метабей", — пише ЗМІ.

Паралельно правоохоронні органи Німеччини і Швейцарії розслідують кримінальні справи проти Ржепецької та власника "Фармапланта" Сергія Шлегеля. Їх підозрюють в шахрайстві, ухиленні від сплати податків і відмиванні грошей.

На думку журналістів, сім'я Безпалько виставила на продаж свою частку в БХФЗ для того, щоб оплатити "мирові" в численних судах.

"Поки мова йде про 7 мільйонів доларів плюс витрати на адвокатів і судові збори. Але європейські суди зажадають розкрити буквально всі-всі угоди, і тоді може виявитися, що збиток значно більший", — відзначають вони.