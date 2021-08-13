"Чим більше з'являється штамів COVID — тим менш ефективними стають вакцини", — імунолог

Схвалені ВООЗ вакцини, стверджує експерт, розроблялися проти "уханьської" версії коронавірусу. А кожна нова мутація прагне обійти старий захист.

Чим більше у світі з'являється нових штамів коронавірусної інфекції, тим менш ефективними стають ті вакцини, які створювалися проти базового його варіанту, також іменованого "уханьським". Таку думку висловив доктор медичних наук і клінічний імунолог Андрій Волянський у коментарі Фокусу для статті, в якій ми розбирали що відомо про штам "Йота".

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"І по "Дельті" вже є величезні питання. У тих країнах, де зараз колють третю дозу вакцини — наприклад, в Ізраїлі, — там люди все одно хворіють "Дельтою". Щодо США є багато інформації про те, що у вакцинованих і невакцинованих, які захворіли "Дельтою", захворюваність приблизно одна і та ж", — розповів імунолог.

Втім, підкреслив Волянський, у віковій групі старше 55 років летальність серед тих, хто отримав вакцину, утричі менша, ніж серед тих, хто ще не зробив щеплення. Лікар зазначив, що мутація "Дельта" вже "уникає імунізації", однак робить це "поки не повністю".

Імунолог Борис Донський розповів Фокусу, що кожен новий штам з'являється через прагнення "обійти" старий у битві за людський організм, який, фактично, є його середовищем проживання.

"Тому що цей штам вже пам'ятають, його знають. Люди, які перехворіли або вакциновані, ним вже не хворіють — тому все меншою і меншою стає його ресурсна база. І вірус знову починає мутувати, щоб хоч якось старий імунний захист його не впізнав", — зазначив Донський.

Втім, імунолог Волянський запевнив, що вакцини все ще не є неефективними, оскільки вони знижують ризик захворіти, перенести хворобу в тяжкій формі або померти.

Кандидат медичних наук, лікар-епідеміолог і засновник "Національної експертної групи з інфекційного контролю" Андрій Александрін розповів Фокусу, що головною властивістю схвалених Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) вакцин від коронавірусу є не те, що люди, які отримали їх не можуть інфікуватися, а полегшення перебігу хвороби і мінімізація ризиків летального результату. Експерт запевнив, що всі чотири види препаратів, які на сьогодні застосовуються для імунізації населення в Україні — Moderna, Pfizer, CoronaVac і AstraZeneca — справляються з цією функцією.

Матеріал Фокуса про те, що на сьогодні відомо про штам коронавірусу "Йота" можна прочитати за цим посиланням.