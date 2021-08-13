"Чем больше появляется штаммов COVID - тем менее эффективными становятся вакцины", - иммунолог

Одобренные ВОЗ вакцины, утверждает эксперт, разрабатывались против "уханьской" версии коронавируса. А каждая новая мутация стремится обойти старую защиту.

Чем больше в мире появляется новых штаммов коронавирусной инфекции, тем менее эффективными становятся те вакцины, которые создавались против базового его варианта, также именуемого "уханьским". Такое мнение высказал доктор медицинских наук и клинический иммунолог Андрей Волянский в комментарии Фокусу для статьи, в которой мы разбирали что известно о штамме "Йота".

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"И по "Дельте" уже есть огромные вопросы. В тех странах, где сейчас колют третью дозу вакцины — например, в Израиле, — там люди все равно заболевают "Дельтой". По США есть много информации о том, что у вакцинированных и невакцинированных, которые заболели "Дельтой", заболеваемость примерно одна и та же", — рассказал иммунолог.

Впрочем, подчеркнул Волянский, в возрастной группе старше 55 лет летальность среди получивших вакцину в три раза меньше, чем среди тех, кто еще не сделал прививку. Врач отметил, что мутация "Дельта" уже "ускользает от иммунизации", однако делает это "пока не полностью".

Иммунолог Борис Донской рассказал Фокусу, что каждый новый штамм появляется из-за стремления "обойти" старый в битве за человеческий организм, который, фактически, является его средой обитания.

"Потому что этот штамм уже помнят, его знают. Люди, которые переболели или вакцинированы, им уже не болеют — потому все меньше и меньше становится его ресурсная база. И вирус снова начинает мутировать, чтобы хоть как-то иммунная защита старая его не узнала", — отметил Донской.

Впрочем, иммунолог Волянский заверил, что вакцины все еще не являются неэффективными, поскольку они снижают риск заболеть, перенести болезнь в тяжелой форме или умереть.

Кандидат медицинских наук, врач-эпидемиолог и основатель "Национальной экспертной группы по инфекционному контролю" Андрей Александрин рассказал Фокусу, что главным свойством одобренных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) вакцин от коронавируса является не то, что они получившие их не могут инфицироваться, а облегчение течения болезни и минимизация рисков летального исхода. Эксперт заверил, что все четыре вида препаратов, которые на сегодняшний день применяются для иммунизации населения в Украине — Moderna, Pfizer, CoronaVac и AstraZeneca — справляются с этой функцией.

Материал Фокуса о том, что на сегодняшний день известно о штамме коронавируса "Йота" можно прочитать по этой ссылке.