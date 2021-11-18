"Родини Небесної Сотні" подякували Порошенку "за підтримку і багаторічні зусилля для розвитку громадянського суспільства"

ГО Родини "Небесної Сотні" подякувала п’ятому Президенту Петру Порошенку за те, що він продовжує відстоювати цінності, за які боролися учасники Революції Гідності. Про це вони сказали під час зустрічі з Петром Порошенком, — повідомляє Область №1 з посиланням на сайт Європейської солідарності.

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"З нагоди восьмої річниці Революції Гідності ми, ГО "Родини Небесної Сотні", хочемо подякувати за вашу боротьбу на Майдані. Всі ці вісім років ви підтримували і надавали допомогу родинам Героїв Небесної Сотні і учасникам Революції Гідності. Ми хочемо подякувати вам за те, що ви не опускаєте руки, ви продовжуєте боротися, ви відстоюєте Україну, її інтеграцію в ЄС, за що стояли наші рідні захисники", — сказала вдова Героя Небесної Сотні Андрія Цепуна, Голова правління Громадської організації "Родини Небесної Сотні" Юлія Цепун.

Вона також вручила Порошенкові Подяку за щиру підтримку сімей Героїв Небесної Сотні та постраждалих учасників Революції Гідності, багаторічну співпрацю у сфері розвитку громадянського суспільства та з нагоди Дня гідності та Свободи. "Для мене це насправді дуже цінно. Не віриться, що вже пройшло стільки років і з часів Помаранчевої революції, і з часів Революції Гідності", — відповів Петро Порошенко.

Він зазначив, що труднощі, з якими стикається Україна, величезні. "Труднощі організовує нам агресор, труднощі організовує "п'ята колона", це труднощі з боку тих, кому "какая разница" і "мастеров разговорного жанра". Це труднощі від тих, хто знущався над подіями під час Революції Гідності, їх так званий гумор, коли "Беркуту" рекомендували взяти ебонітові палички, які будуть виробляти електрику, якщо бити учасників Майдану", — нагадав п’ятий Президент.

"Вони не розуміють масштаб тієї трагедії, тих втрат українського народу. Тисячі українських героїв віддали свої життя, захищаючи Україну від російської навали", — додав лідер "Європейської Солідарності".

"Це все робилося лише для того, щоб Україна відбулась. Ми завжди будемо пам’ятати і Революцію Гідності, і подвиг Героїв Небесної Сотні. І маємо робити все можливе для того, щоб бути впевненими, що все це було зроблено недарма. Тому дуже важливо, щоб ми в цей день збиралися разом і не просто віддавали шану і повагу героям, які загинули, а кожен день на крок наближали Україну до Європейського Союзу, незважаючи на всі перешкоди", — наголосив п’ятий Президент.

"Дуже дякую всім родинам Героїв Небесної Сотні за те, що тримаєтеся разом, за те, що продовжуєте боротьбу, за те, що самі не втрачаєте віру і не опускаєте руки. Я від імені всієї нашої команди дуже вдячний вам за цю високу оцінку. Хочу сказати — разом далі до перемоги, бо наші головні перемоги ще попереду", — зазначив Петро Порошенко.

Як відомо, у лютому 2020 року представники родин Небесної Сотні звернулися до президента України Володимира Зеленського і тодішнього голови Верховної Ради Дмитра Разумкова у зв'язку з ознаками антимайданівського реваншу, які вони бачать у заявах і діях представників режиму Януковича.

"Представники колишнього "Беркуту" та злочинного режиму Януковича вже не тільки не стидаються содіяного, а наважуються вимагати від української влади перегляду законодавства і проведення розслідування, спрямованого проти учасників Революції Гідності. Діячі режиму Януковича хизуються безкарністю, дозволяють собі погрози у бік "майданівців". Дедалі частіше в українському інформаційному просторі лунають тези, витворені російською пропагандою, про "переворот", про "громадянську війну"; зневажається українська мова, культура, історія." , — йшлося у зверненні.

Адвокатка родин Героїв Небесної сотні Євгенія Закревська у лютому 2021 року заявила, що президента Володимира Зеленського більше не цікавить питання притягнення до кримінальної відповідальності винних у загибелі учасників Революції Гідності. "Я думаю, що його це не цікавить. Я думаю, що тієї емпатії, яка була на початку у нього, вже не вистачило і він про це взагалі вже не думає", — сказала адвокатка. "Це взагалі його не стосується. Це віддано на відкуп Татарову", — додала Закревська.

Однією з передвиборчих обіцянок Зеленського на президентських виборах — 2019 було завершення суду над екс-"беркутівцями" й покарання усіх причетних до злочинів силовиків під час Майдану.

При цьому призначена ним генпрокурорка Ірина Венедіктова починала з того, що обіцяла карати майданівців, а після обрання Зеленського на посаду глави держави до України повернулися впливові посадовці доби Януковича — Андрій Портнов (Адміністрація президента) та Олег Татаров (МВС). Наразі Татаров, що взимку 2013-2014 року де-факто був головним речником Міністерства внутрішніх справ й усього силового блоку є заступником керівника офісу президента Андрія Єрмака й відповідає за формування правової політики Зеленського.

Фракція "Європейська Солідарність" неодноразово висловлювала повну підтримку позиції ГО "Родина Героїв Небесної Сотні", поранених та активістів Революції Гідності щодо непрозорої ситуації навколо розслідування "справ Майдану", незаконності кадрових призначень у Державному бюро розслідувань.

В Одесі у серпні цього року партійна організація "Європейської Солідарності" у суді відстояла проспект імені Небесної Сотні, який намагалася перейменувати місцева влада.

Напередодні 30-ї річниці Незалежності України депутати Київради від "ЄС" завадили інсталяції радянських декорацій на місці меморіалу Героїв Небесної Сотні на вулиці Інститутській.