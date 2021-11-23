Мей Маск стала еталоном для жінок, які не бажають миритися з дискримінацією, - Альона Шевцова

Проблема дискримінації жінок залишається гострою в усьому світі, але позитивні зрушення у цьому напрямку є.

Таку думку в інтерв’ю виданню "Таблоїд" висловила фахівець фінтех-ринку, власниця міжнародної платіжної системи LEO Альона Шевцова.

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"Не секрет, що жінка завжди стикається з проблемами у суспільстві, які нав'язані пережитками минулих років. Дуже добре, що з початку ХХ століття ситуація почала стрімко змінюватися: жінки отримали право голосувати, у деяких мусульманських країнах зняли хіджаби, здобули доступ до вищої освіти. Зараз нікого не здивуєш, що жінки стали конкурувати за посади топ-менеджменту великих транснаціональних корпорацій", — вважає Альона.

На її думку, особливо це помітно у великих цивілізованих країнах, де борються за введення гендерних квот у наглядових радах великих компаній – так званих "блакитних фішок". І Україна так само наслідує цей позитивний тренд.

Говорячи про свій власний досвід, Альона Шевцова стверджує, що попри успішну кар’єру, головним своїм завданням вона вважає роль матері та дружини.

"Це класно, коли ти затребуваний у професії. Але при цьому я свідома того, що бути бізнес-леді, професіоналом – це другорядна роль для жінки. Кожна представниця прекрасної статі – спочатку мати, кохана, чиясь дочка, сестра, подруга, а вже потім – реалізована у професії", — розповіла Альона Шевцова.

За її словами, знайомство з мамою Ілона Маска Мей Маск, яка днями відвідала Київ на запрошення Шевцової, стало для неї справжнім відкриттям. Адже у цієї 73-річної жінки, яка вважає свій вік продуктивним, можна багато чому навчитися.

"Спосіб життя Мей – це відображення її способу мислення. А воно глобальне. Її типовий тижневий графік включає не менше ніж 5 перельотів, один з яких трансатлантичний. Вона найпопулярніша модель у світі зараз! Компанії з виробництва купальників, одягу, взуття, косметики борються за те, щоб Мей Маск стала обличчям їхньої торгової марки. Ти згадуєш все, що говорила Мей, і докладаєш зусиль, щоб інтегрувати її поради у життя. Причому не колись – потім, із наступного понеділка, а тут і зараз", — розповіла Альона Шевцова.

За її словами, під час організації візиту Мей до Києва були певні складнощі, пов’язані з карантинними обмеженнями. Але її команді вдалося провести все на найвищому рівні, і візит пройшов бездоганно. Більше того – Мей пообіцяла Альоні повернутися до Києва на початку наступного року.

Як повідомлялося, мама Ілона Маска, авторка книги "Жінка, яка має план" Мей Маск днями гостювала у Києві. До України її запросила засновниця міжнародної платіжної системи LEO та ігрового сервісу LEO Gaming Альона Шевцова. У Києві Мей презентувала свою книгу, яка вийшла українською мовою, а також – взяла участь у програмі "ЖВЛ" на каналі "1+1", де разом з Альоною Шевцовою розповіла про роботу над книгою, секретами виховання дітей та досвідом подолання життєвих перешкод.