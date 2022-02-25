Віддати кров. Кияни відстоюють багатогодинні черги до донорських центрів (фото)

Фокус побував у відділенні Київського центру крові на Троєщині та поспілкувався з містянами, які прийшли сюди як донори.

Через руйнівні удари ворожої армії в Україні суттєво зросла потреба в донорській крові. Валентина Гінзбург, директорка Департаменту охорони здоров'я КМДА також закликала киян ставати донорами. На сайті столичної мерії вивісили список відділень Київського центру крові, де це можна зробити. Фокус відвідав відділення трансфузіології на вул. Петра Запорожця.

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До полудня 25 лютого біля дверей центру в черзі стоїть щонайменше двісті містян, усі вони хочуть стати донорами крові. Більшість із них стоять уже кілька годин, деяким довелося добиратися сюди пішки — громадський транспорт у цій частині міста не ходить, метрополітен не працює (станції наземні, тому не можуть захистити пасажирів у разі бомбардування). Офіційно донорів у центрі приймають до 16:00, але без чверті дванадцять до людей, що стоять, виходить співробітниця центру і повідомляє, що більше донорів сьогодні приймати вже не будуть. Крові достатньо, тепер її потрібно обробити перед подальшим використанням. Виняток роблять лише для кількох груп крові та негативного резус-фактору.

Кияни вислуховують інформацію без обурень, терпляче розпитують, чи можуть підійти завтра та до якого часу.

— А якщо у мене пів року після пологів минулося, я можу здати кров?

— Ні, вам краще утриматися, — радить медсестра.

— Але я не годую грудьми, — наполягає молода жінка.

З аналогічними питаннями підходять інші:

— А мені 60 років, і я ніколи раніше не здавала кров, але зараз хочу.

— Ні, у 60 років уже не варто, — відмовляє співробітниця центру.

Люди поступово розходяться, але всередині центру продовжується робота. Тут продовжують оглядати тих, хто встиг потрапити на решту.

— Ми дуже вдячні всім, хто до нас приходить: і молоді дуже багато, і людей у віці, — завідувачка відділення Світлана Бодренко відволікається від огляду пацієнтів, аби відповісти на запитання. — Звичайно, завтра ми знову на всіх чекаємо, хто сьогодні не встиг. Ми працюємо і в суботу, і у неділю.

За її словами, 24 лютого у Київському центрі крові було близько трьохсот донорів, а 25 лютого з 8 до 12 години у відділенні на Троєщині здали кров понад 50 осіб. Вона каже, що співробітники центру залишилися працювати навіть на ніч, щоби встигнути обробити всю кров.

"Україна — це єдиний організм"

[ + – ] Уляна Глібчук, журналістка 5 каналу

"Я прийшла в центр о 9-й ранку, і ось тільки о 12 годині здала кров. Ми побачили інформацію із закликом здати кров для постраждалих прикордонників в Інституті серця, так що спочатку поїхали туди, але там приймали донорів лише з негативним резус-фактором. І ми приїхали сюди, на той момент тут була ще невелика черга, але я була готова чекати.

Саме сьогодні я відчула, що Україна — це єдиний кровоносний організм, і кожен допомагає одне одному, чим може. І звичайно, коли ми побачили цю інформацію про прикордонників, які потребують крові, ми просто зірвалися з місця і постаралися зробити все від нас залежне, щоб допомогти їм.

Коли ми приїхали до Інституту серця, там були чутні вибухи, і в той момент медперсонал кров — вони спустилися в підвал. І коли тут стояли, то також чули, медсестри нам пропонували піти в укриття, але всі залишилися в черзі".

[ + – ] Олександр Нестеренко, електрик

"Чому я прийшов сюди? Україні потрібна допомога, і треба допомагати, чим можеш. Хлопці захищають нас, і ми повинні хоч якось підтримати їх. Я і вчора сюди приїжджав: прийшли в обід, а після 15 години нам сказали, що не приймають.Тому сьогодні вже приїхали раніше, о 8:30, і ось тільки дочекалися. Але у нас навіть думки не було, щоб не дочекатися і піти додому. Там навіть пенсіонери в черзі стоять, чекають. Учора літня жінка після операції прийшла, ледве стояла і то хотіла здати кров… Я точно можу постояти, нічого страшного.

Зараз планую записатися до тероборони. Дадуть автомати і знищуватимемо московських окупантів".

[ + – ] Тетяна Нестеренко

"На жаль, через всі ці події не отримали зарплату вчасно [тому не змогли пожертвувати гроші на підтримку української армії]. Тож донорство крові — це поки що єдине, що я можу зробити для наших військових. Вони молодці, нехай тримаються! Ми з ними, ми за них.

Іти сюди було не страшно, але дорогою було чути п'ять-шість вибухів із Правого берега. Але тут схованок достатньо, і медперсонал пропонував нам сховатися. Але ми не пішли, бо навіть сирен не було.

Але взагалі я підготувалася, у мене збережена офлайн-карта укриттів, де можна сховатися, тож можна зорієнтуватися в будь-якому місці".

[ + – ] Оксана, киянка

"Чому це важливо для мене? Та тут і так все зрозуміло. Ви просто подивіться, скільки людей на вулиці. На жаль, центр працює лише до третьої години дня [офіційно донорів приймають до 16:00], але я не розумію, чому так. Якщо на фронті так зараз потрібна кров, а тут навіть не можуть прийняти всіх охочих… Це ненормально в цій ситуації, я думаю, це питання могли б і відрегулювати, якщо вони знали, що люди підуть здавати кров і її буде дуже багато.

Дізналася, що потрібна кров через Facebook. Побачила світлини звідси. Прийшла сюди на початку дев'ятої ранку. Звичайно, я не шкодувала про те, що стільки стою у черзі, все одно зараз всі по будинках сидять. І всі люди готові стояти".

Вже після відвідування відділення стало відомо, що Київський міський центр крові працюватиме цілодобово. Усі пункти прийому крові прийматимуть донорів з 8:00 до 18:00, а переробка крові та її компонентів проходитиме у нічну зміну.

Додаткову інформацію можна дізнатися за телефонами

093-158-47-55 — відділення на Петра Запорожця, 26

093-199-34-16 — відділення на Берлінського, 12