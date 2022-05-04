Фонд Вадима Столара закликав допомогти українській армії

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У Фонді Вадима Столара закликали допомогти українській армії, а також розповіли про вже зроблене на цій ниві, опублікувавши відповідне відео.

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"Продовжуємо допомагати армії! На минулому тижні ми надали нашим захисникам: 165 комплектів форми, 165 пар тактичного взуття, 61 тепловізор", — йдеться у відео.

У Фонді підкреслюють, що від самого початку надавали військовим частинам та теробороні необхідні медикаменти, фотопастки, шоломи, бронежилети тощо. Загалом на даний момент вже надали українським військовим 235 бронежилетів, 120 шоломів, 172 генератори, 113 тепловізорів, 50 навігаторів, 50 фотопасток з камерою, 15 супутникових телефонів, близько 2,5 тисяч комплектів одягу, 165 пар тактичного взуття, 20 тис. шприців, 4 500 упаковок різноманітних медикаментів, 1 500 одиниць перев'язувальних матеріалів.

В ролику наводиться й подяка від військових Державної охорони України, які отримали захисні засоби.

"Висловлюємо щиру подяку Благодійному фонду Вадима Столара за бронежилетні чохли, які дадуть нам змогу виконувати обов’язки по захисту нашої держави. Перемога буде за нами!" — говорять бійці.

Варто заначити, що Фонд також забезпечував військові частини та блокпости ТРО у Києві та області гарячим харчуванням, яке готували та развозили волонтери.

"Наші захисники потребують вашої підтримки! Допоможи армії", — закликали у Фонді.