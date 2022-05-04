Зеленський повинен все-таки зробити політично-виважений крок і запросити президента Німеччини до Києва, - Володимир Кличко

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Україні потрібно сьогодні об‘єднувати позицію європейців – так буде досягнуто більшого успіху і перемоги в битві з Росією. Про це брат мера Києва Володимир Кличко написав на своїх сторінках у соціальних мережах, передає ukranews.com.

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"У Києві сьогодні перебував лідер найбільшої опозиційної партії Німеччини – Християнсько-демократичний союз – Фрідріх Мерц. Він зустрівся з вищим керівництвом України, зустрівся з мером столиці. Висловив підтримку та запевнив у подальшій допомозі нашій державі. І ми за це вдячні. Я переконаний, Україні сьогодні критично потрібні надійні і потужні партнери. З якими треба розмовляти, розвивати співпрацю, за щось – бути вдячними, в чомусь переконувати", – написав Володимир Кличко.

Він зазначив, що у Німеччині були збентежені тим, що Україна відмовилася прийняти німецького президента Штайнмаєра.

"Масла у вогонь підливають і недипломатичні вислови українського посла на адресу німецького канцлера. Зараз не час для емоцій і зайвого красномовства! Впевнений, президент Зеленський повинен все-таки зробити політично-виважений крок і запросити президента Німеччини – держави-стратегічного партнера України до Києва. Нам потрібно сьогодні об‘єднувати позицію європейців – так ми досягнемо більшого успіху для нашої країни і перемоги в битві з російським агресором", – наголосив Володимир Кличко.