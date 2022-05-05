На Полтавщині поліція та військові спіймали браконьєрів з рибою та знаряддям вилову

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З 1 квітня 2022 року на території Полтавщини заборонена навігація для маломірних суден на водоймах області, окрім військових і поліцейських. Також, заборонено вилов риби, передає aspi.com.ua.

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Але деякі громадяни порушують це розпорядження, яке продиктоване війною та діяльністю ДРГ. Поліція, спецпатрулі та екологи систематично затримують порушників, а напередодні правоохоронці знайшли справжню промислову фабрику. Вона була облаштована у приватному господарстві мешканця Кременчуцького району області.

У дописі на Фейсбуці, розміщеному 4 травня, представники ГО "Доброволець" повідомили:"Нарешті почалась реальна боротьба з браконьєрами. 29 квітня представниками поліції Полтавської області спільно з представниками Добровольчого формування Полтавської територіальної громади №1 "Доброволець", яке розгорнуте у підпорядкуванні в/ч 7310, проведено спільні заходи по виявленню осіб які здійснюють незаконний вилов риби, її збереження та реалізацію.

Під час спільних заходів проведено ряд санкціонованих обшуків на території Кременчуцького району. Було вилучено незаконні знаряддя лову (багатометрові сітки), водні транспортні засоби та рибу без підтверджуючих документів".