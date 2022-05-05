Автомобільна компанія VIDI долучається до національної комунікаційної платформи BRAVE UKRAINE

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За свою понад 25-річну історію компанія VIDI разом з Україною проживала хвилюючі моменти та попри все стрімко розвивалася. Завдяки силі духу та клопіткій праці кожного з команди є лідером у роздрібній торгівлі автомобілями та обіймає 7,4% частки у загальноукраїнських продажах.

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З 24 лютого компанія VIDI почала працювати в умовахвоєнного стану. А частина наших співробітників вступила до лав Збройних сил України, показуючи всім нам, що таке є найбільша людська сміливість та відвага.

Але, крім того, ще справжня сміливість – це робота наших механіків, які під звуки вибухів ремонтували автомобілі комунальних підприємств, швидкої допомоги, екстрених служб, звичайних мешканців Києва, Київської області та Одеси, яким життєво важлива була мобільність для евакуації своїх родин у більш безпечні місця або для волонтерської діяльності.

Ми хочемо подякувати нашим працівницям у колл-центрі, мужній охороні, IT-підтримці, які не припиняли працювати й, завдяки кому, продовжувала безперешкодно допомагати людям наша компанія.

Сьогодні для VIDI найважливіше — можливість знову повертати співробітників до роботи. Ми пишаємось тим, що у ці часи ми залишились відповідальним роботодавцем, для клієнтів – надійним партнером, для держави — сумлінним платником податків, для суспільства – волонтером та меценатом.

Основними напрямками нашої діяльності залишаються продаж та обслуговування нових та вживаних автомобілів, продаж автозапчастин, переобладнання та логістика, дистрибуція мото- та водномоторної техніки, лізинг, страхування.

Компанія VIDI беззаперечно вірить у Перемогу Українського народу, прагне разом із державою досягнення Миру та європейського майбутнього для нашої країни. Долучаючись до платформи #braveukraine, VIDI проголошує, що цілковито поділяє її головний принцип: "Сміливість є найважливішим національним ресурсом".

Допоки на економічному фронті України є такі сміливі люди – перемога буде виключно за нами!

Сміливість — це бути там, де ти зараз потрібен.

Сміливість — це робити неможливе, коли цеважливо.

Разом ми — велика Автодинастія.

Все буде Україна!

*Дилерська мережа VIDI офіційнопредставляє бренди: Toyota, Lexus, Nissan, Infiniti, Honda, Mazda, Ford, Citroеn, Peugeot, Subaru, Suzuki, Jaguar, LandRover, Volvo, MG, Opel, Haval, Yamaha.