Бійці спецзагону "Щит Василькова" разом з ГУР МО нищать окупантів у Запорізькій області – Мельник

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Захисники Київщини з загону "Щит Василькова" на початку травня провели низку тренувань. У тому числі вишкіл з бойової стрільби, про який повідомляв кореспондент ASPI news.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Після цього вони відправились у бойове відрядження на Запоріжжя, аби виганяти окупантів з української землі. "Щит Василькова" під командуванням Андрія Мельника разом з воїнами ГУР МО успішно нищать російську техніку та самих "орків", що показали на фото.

Якщо ви бажаєте фінансово підтримати захисників України, реквізити є нижче.