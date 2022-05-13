Розділи
Матеріали
Україна

Бійці спецзагону "Щит Василькова" разом з ГУР МО нищать окупантів у Запорізькій області – Мельник

1179

Захисники Київщини з загону "Щит Василькова" на початку травня провели низку тренувань. У тому числі вишкіл з бойової стрільби, про який повідомляв кореспондент ASPI news.

Після цього вони відправились у бойове відрядження на Запоріжжя, аби виганяти окупантів з української землі. "Щит Василькова" під командуванням Андрія Мельника разом з воїнами ГУР МО успішно нищать російську техніку та самих "орків", що показали на фото.

Якщо ви бажаєте фінансово підтримати захисників України, реквізити є нижче.