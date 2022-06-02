Поліція підозрює "Тарантино Фемелі" Дмитра Федотєнкова у виведенні коштів в РФ

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

У середу, 1 червня, столичні правоохоронці заявили, що розслідують злочинну діяльність власників відомої мережі ресторанів щодо легалізації та виведення коштів до Росії. Як стало відомо "Українській правді", мова йде про Tarantino family, яка належить Дмитру Федотєнкову.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

"Поліція та прокуратура здійснюють документування учасників злочинного угруповання, дії яких направлені на підрив національної безпеки та підтримання держави-агресора після силового вторгнення на територію України. В ході слідства правоохоронці встановили, що співвласники мережі ресторанів, незважаючи на запроваджені санкції та повномасштабне вторгнення рф на територію України, продовжили виводити кошти на рахунки російської керуючої компанії. Крім того, встановлено, що учасники злочинної групи причетні до незаконних заволодінь земельних ділянок та підприємств, а також контролюють певну частину будівельного бізнесу на території Києва", — розповіли у Нацполіції.

Раніше, у 2019 році власник "Укрбуда" Максим Микитась звинуватив Дмитра Федотєнкова у рейдерському захопленні компанії шляхом підробки документів. Згодом на сторону Микитася встали суди і Антирейдерська комісія при Мін'юсті.

За словами Микитася, новий "власник", замість того, щоб займатися будівництвом, почав масштабний розпродаж майна "Укрбуда" та виведення капіталів компанії — лише в перші місяці було виведено понад 4 млрд гривень. В результаті компанія збанкрутувала, частину її недобудов (18 ЖК) взявся добудувати "Київміськбуд". Більшість комплексів недобудовані й досі, постраждало більш ніж 40 тис. осіб.