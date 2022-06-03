Фонд Вадима Столара відзвітував про 100 днів роботи: 100 млн грн на допомогу ЗСУ, ТрО, Нацгвардії

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Фонд Вадима Столара відзвітував про 100 днів роботи, розкривши дані про масштаби допомоги Збройним Силам, Теробороні, Нацгвардії, Нацполіції, Держприкордонслужбі, а також медзакладам і людям у скрутних обставинах. Відповідні дані опубліковано на Facebook-сторінці Фонду.

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"З 24 лютого ми допомагаємо там, де на нас чекають: ЗСУ та ТРО, бомбосховища, лікарні, переселенці, діти героїв, старенькі, українці у гарячих точках… цей список можно продовжувати дуже довго. Фонд Вадима Столара ніколи за залишався осторонь. Без ваших донатів нам би не вдалося допомогти у таких масштабах! Підготували звіт, аби кожен міг побачити, до чого долучився. Цифри вразили навіть нас", — написали представники Фонду.

Зокрема, було надано: 613 980 порцій гарячого харчування, 101 880 продуктових наборів, 87 500 літрів палива, 35 860 одиниць медикаментів, 5 463 одиниці військового спорядження, 6 позашляховиків. Загалом Фонд разом з його засновником на даний момент витратив на допомогу 99,5 млн гривень.

"Вірю, що разом ми — обов’язково переможемо! Гуртуймося навколо нашої країни, Президента та народу, аби наблизити Перемогу", — закликає Вадим Столар.

Фонд Вадима Столара тримає оборону в тилу, допомагаючи українським кіборгам. Зокрема, за 100 днів надали допомогу десяткам підрозділів ЗСУ, зокрема ГУРу, з’єднанням ТРО, прикордонникам, Нацгвардії, Нацполіції та Держохороні (повний список підрозділів є на сторінці Фонду у Facebook).

"Наші волонтери здолали тисячі кілометрів доріг, перевантажили сотні тонн гуманітарної допомоги, побували у десятках міст та сіл різних областей України. А саме: Київ та область — Буча, Ірпінь, Іванково, Макарів, Немішаєве, Бородянка, Козин, Бровари, Ржищев, Березань; Чернігів та область, Прилуки, Тарасів, Львів, Мукачево, Трускавець, Одеса, Харків, Рівне, Курахово, Дружківка, Кремінна, Добропілля, Краматорськ, Покровськ, Білокуракинська ОТГ, Гребінківська ОТГ, Олександрія, Білокуракінська ОТГ, Троїцька ОТГ, Піщанка, Жмеринка…" — перераховують у Фонді.

Там також розповідають про допомогу медичним закладам.

"Маємо пам’ятати, наскільки важливо підтримувати медиків, адже вони рятівники нарівні з армією! Нам вдалося допомогти ліками, продуктами харчування та найнеобхіднішим таким медзакладам: Дитяча лікарня "Охматдит"; Інститут хірургії та трансплантології ім. Шалімова; Лікарня швидкої допомоги, Київ; Клінічна лікарня №1, Київ; Національний інститут раку; Клінічна лікарня №18, Київ; Військовий госпіталь, Київ; Клінічна лікарня "Феофанія"; Друга дитяча лікарня, Київ; Районна лікарня м. Курахово; Яблунівська районна лікарня; Клінічна лікарня № 17, Харків та ін." — розповідають у Фонді Вадима Столара.

Волонтери закликають пам'ятати, що війна не скінчилася та обіцяють продовжувати всіма силами підтримувати армію та цивільних.

"Закликаємо кожного, хто має можливість допомагати – долучайтесь! Кожен ваш донат – це врятоване життя! Допомогти можна тут 👉🏻 https://linktr.ee/vadymstolarbf Дякуємо кожному, хто з нами. Тримаємо оборону в тилу і далі. Слава нашим Захисникам! Слава Україні!" — резюмують у Фонді.