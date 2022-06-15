Рук активістів "підрозділ Байдена" показав відео про затримання Медведчука

У мережі показали четверте відео "підрозділу Байдена". Українські активісти-пенсіонери показали "затримання" Віктора Медведчука. Відео активісти опублікували на своєму YouTube-каналі.

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На відео показали, як саме був затриманий Віктор Медведчук і де він переховувався. Його знайшли за допомогою біологічної зброї — гусака-розвідника. Головне — було розкрито секретний "план Путіна" по Україні.

Нагадаємо, раніше у мережі з’явилася відеопародія на відомі "загони Путіна". У них російські пенсіонери несуть нісенітниці про Росію та "світові" заговори. Український же варіант — цілком патріотичний продукт.