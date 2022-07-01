Українського бізнесмена, який є відповідачем у багатомільйонній справі в англійському суді, заарештували в Лондоні

Як повідомляє англійська фінансова компанія WWRT Limited, 29 червня 2022 року, близько 7 години ранку у лондонському аеропорту "Лутон" британська поліція заарештувала Сергія Петровича Тищенка, передає ukranews.com.

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У той же день пан Тищенко просив суд замінити арешт на інший захід. Він апелював до сімейних обставин та буцімто необхідності бути в Україні задля допомоги протидії російській агресії. WWRT Limited подала докази того, що Тищенко не допомагав протидіяти російській агресії, а проводив час у гольф-клубі в Англії. Відомо, що були надані фотографії, зроблені детективами WWRT. Суддя Фанкорт залишив Тищенка під арештом.

Раніше, РБК-Україна повідомляли, що Високий суд Лондона схвалив арешт Сергія Тищенка, відомого в Україні як власника збанкрутілого банку "Фортуна" та групи компаній "Фактор". Високий суд Лондона у багатомільйонній справі про шахрайство видав указ про арешт Сергія Тищенка, уродженця Житомирщини, відомого в Україні як власника збанкрутілого банку "Фортуна" та групи компаній "Фактор". Відповідний указ було видано Високим судом 19 травня 2022 року.

Англійська компанія WWRT Limited в англійському Високому суді стверджує, що Тищенко разом зі своєю колишньою дружиною Оленою Тищенко викрали з банку близько 100 мільйонів доларів. Справу у Високому суді було розпочато у 2020 році за позовом англійської компанії Ольги Гутовської, WWRT Limited (справа № BL-2020-001416) . Раніше указом від 04 вересня 2020 року Високий суд Лондона наклав арешт на майно Тищенків вартістю 65 мільйонів фунтів стерлінгів (81,25 мільйонів доларів США, або близько 2 мільярдів гривень).

З 19 травня 2022 року Тищенка розшукувала поліція. Його заарештували 29 червня 2022 року.

Довідково: Ольга Гутовська – відомий міжнародний юрист, проживає у Великобританії. Гутовська є керуючим партнером міжнародної юридичної фірми "Gutovska & Partners" (Гутовська та партнери) та власником мажоритарного пакету акцій і директором англійської фінансової компанії WWRT Limited. Gutovska & Partners надає послуги у сфері вирішення спорів і комерційного права у країнах EMEA (у Європі, на Близькому Сході та в Африці), в Україні, а також у США. WWRT Limited займається реструктуризацією та стягненням боргів.