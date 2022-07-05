Олександр Кубраков на конференції в Лугано: підтримка Україні потрібна уже зараз

Наразі головний пріоритет роботи Міністерства інфраструктури – інфраструктурні проєкти, які буквально допоможуть вижити та перемогти. Про це заявив очільник відомства Олександр Кубраков в рамках Ukraine Recovery Conference в Лугано йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства інфраструктури.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Зараз наш головний пріоритет – проєкти, які буквально допоможуть вижити та перемогти. За останні три місяці ми відкрили рух 43 тимчасовими переправами, відновили рух 13 залізничними мостами і переправами, розчистили понад тисячу кілометрів доріг", – сказав він.

Зокрема, пріоритетними проєктами наразі є відновлення інфраструктури, необхідної для сполучення міст та сіл, а також оперативна переорієнтація логістики в умовах війни.

За словами Кубракова, фінансових ресурсів у держави недостатньо для реалізації цих проєктів швидко та повною мірою, тому наразі важливою є участь бізнесу.

"Зараз наш бюджет майже 100% спрямовується на військові потреби та на соціальні виплати. І щомісяця ми маємо дефіцит на рівні 5 мільярдів доларів… Ми потребуємо фінансової підтримки в реалізації саме таких першочергових, нагальних проєктів. Розраховуємо, що Міжнародна конференція з питань відновлення України допоможе їх залучити, а також стане трампліном для довгострокової системної роботи з дружніми країнами та інвесторами" – підсумував міністр.

Також він додав, що в умовах тотальної блокади морських портів важливо переорієнтувати логістику на суходіл та річкові порти. Вирішення цих питань сприятиме відновленню економіки. На цей момент уже вдалося наростити вантажоперевезення в дунайських портах в майже 4 рази та збільшити вантажопотік на автомобільних пунктах пропуску у 2,6 раза.

На сьогодні прямі задокументовані збитки української інфраструктури сягають 95 млрд доларів. Було зруйновано або пошкоджено 24 700 км автодоріг, 309 мостів, 6 500 км залізничних колій пошкоджено або окуповано, 12 цивільних аеропортів та аеродромних комплексів. Окрім цього, заблоковано усі морські порти України, через які до початку повномасштабної агресії проходило 80-90% українського експорту продовольства.