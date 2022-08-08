Допомога від США, затримання кілерів РФ та трибунал над "Азовцями": головні новини за 8 серпня

Фокус зібрав найрезонансніші та найцікавіші новини за цей день. Все, що потрібно знати про ситуацію в Україні та світі 8 серпня, ми пропонуємо нашим читачам в одному матеріалі.

Українські військові вже найближчим часом отримають боєприпаси для систем HIMARS та NASAMS, а також 75 тисяч 155-мм артилерійських боєприпасів та тисячу ПТРК "Javelin". Новина про виділення Пентагоном нового пакету військової допомоги Україні, мабуть, одна з головних за день, що минає. Крім цього, Фокус написав і про решту подій, які визначили цей день.

Мільярд доларів допомоги від Пентагону

У понеділок, 8 серпня, Міністерство оборони оголосило про санкціонування президентом виділення допомоги у сфері безпеки на суму до 1 мільярда доларів для задоволення критично важливих потреб України у сфері безпеки та оборони. За словами представників Міноборони США, це найбільше разове вилучення зброї та техніки США. Новий пакет забезпечує значну кількість додаткових боєприпасів, зброї та обладнання, яке так ефективно використовують українські військові для захисту нашої країни.

Затримання російських кілерів, які мали намір вбити Залужного

СБУ затримала кілерів спецслужб РФ, які планували вбивства міністра оборони та керівника ГУР МО України. За вбивство кожного з них російські куратори обіцяли винагороду у розмірі від 100 до 150 тис. дол. США. В ДРГ входили кадрові співробітники військової розвідки Росії, а також мешканець тимчасово окупованого Луганська, який воював на Сході України у складі сепаратистів. Саме він, використовуючи свої зв'язки серед кримінальних кіл, підшукував кілера для скоєння вбивств на замовлення.

Росія вивела з-під інспекції США своє ядерне озброєння

Росія тимчасово виводить з-під інспекційної діяльності за Договором про СНО свої об'єкти, що підлягають інспекціям. Міністерство закордонних справ РФ стверджує, що країну змусили зробити такий крок і вже пригрозили США вжити заходів у разі спроб відновити інспекційну діяльність.

Трибунал над захисниками "Азовсталі"

Окупанти у Маріуполі планують провести самосуд над українськими військовими, які захищали Маріуполь. На сцені маріупольської камерної філармонії російські окупанти збирають тюремні клітки. Діаметр арматури — 20 мм. Суд над захисниками планується провести у вересні. Плани щодо трибуналу підтвердив і голова окупантів т. зв. "ДНР" Пушилін.

Підозра у держзраді ексміністра оборони

Співробітники ДБР повідомили про підозру в держзраді колишньому міністру оборони України Михайлу Єжелю, який, погодивши підписання Харківських угод, сприяв РФ в окупації АР Крим. Повідомляється, що проєкти документів, необхідних для імплементації Угоди між Україною та РФ з питань перебування ЧФ на території України від 21 квітня 2010 р., чиновник погодив навіть не відвідавши засідання Кабінету Міністрів України 21 квітня 2010 р., на якому вони обговорювалися. Тому було створено умови для продовження перебування російського флоту в Україні на 25 років, що сприяло нарощуванню військової техніки та особового складу ЗС РФ.

Російський референдум у Запорізькій області

"Глава" окупаційної адміністрації Запорізької області Євген Балицький заявив, що підписав "розпорядження" щодо проведення незаконного "референдуму" про приєднання до Росії на території окупованих районів регіону. Тим часом у Кремлі заперечують причетність до проведення незаконного голосування. Спікер Путіна Дмитро Пєсков заявив, що такі "референдуми" хоче провести не Росія, а самі мешканці окупованих регіонів.

Викрадення голови Зеленопідської територіальної громади

Росіяни викрали голову Зеленопідської територіальної громади Херсонщини Олену Пелешок, — повідомили у пресцентрі громади.

"Озброєні окупанти відвідали будинок, де жила голова громади, і забрали її. Зараз росіяни утримують її у Новій Каховці", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Пелешок відмовилася співпрацювати з окупантами та не приймала від них гуманітарку.

У Росії на передову почали забирати зі шкіл

Педагогам з Ульянівської області обіцяють зарплатню від 220 тисяч рублів, якщо вони підпишуть контракт на пів року. Країна-агресор планує укомплектувати ними батальйони "Свіяга" та "Симбірськ". Військові країни-агресора вирішили набирати добровольців через керівників середніх навчальних закладів, яких попросили допомогти з пошуком нових контрактників. Росіянам, які готові їхати на війну в Україну, обіцяють зарплату від 220 тис. руб.

Ліван відмовився від купівлі українського зерна

Покупець українського зерна в Лівані відмовився від купівлі кукурудзи через затримку 5 місяців.

"Згідно з інформацією, наданою вантажовідправником українського зерна на борту судна Razoni, покупець у Лівані відмовився прийняти вантаж через затримку термінів поставки (понад 5 місяців). Зараз ми зайняті пошуками нового покупця", — повідомило посольство України в Лівані.

WizzAir відновив рейси в Росію

З жовтня 2022 року WizzAir відновлює щоденні рейси в Москву. Рейси з Абу-Дабі (ОАЕ) в Москву (РФ) виконуватимуться щодня з 3 жовтня 2022 року. Квитки вже можна придбати на сайті авіаперевізника та в мобільному додатку авіакомпанії. Ціна найдешевшого квитка з ОАЕ до Москви стартує від 6 036 рублів (3 607 гривень). У компанії стверджують, що для зручності пасажирів квитки можна здати за три години до вильоту.

Крім того, ми писали, що ЗСУ відбили наступ російських військ біля Пісків, Мар'їнки та Авдіївки. За даними військового командування, українські військовослужбовці також ліквідували кілька ворожих ДРН, які намагалися прорватися на мирну територію.

Фокус також розповідав своїм читачам про те, як уникнути ядерної катастрофи через дії РФ в Енергодарі. Адже Росія погрожує Україні та всьому світу, оскільки обстрілює та мінує найбільшу в Європі атомну станцію.