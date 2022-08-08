Помощь от США, задержание киллеров РФ и трибунал над "Азовцами": главные новости за 8 августа

Фокус собрал самые резонансные и самые интересные новости за этот день. Все, что нужно знать о ситуации в Украине и мире 8 августа мы предлагаем нашим читателям в одном материале.

Украинские военный уже в ближайшее время получат боеприпасы для систем HIMARS и NASAMS, а также 75 тысяч 155-мм артиллерийских боеприпасов и тысячу ПТРК "Javelin". Новость о выделение Пентагоном нового пакета военной помощи Украине, пожалуй, одна из главных за уходящий день. Кроме этого, Фокус написал и об остальных событиях, которые определили этот день.

Миллиард долларов помощи от Пентагона

В понедельник, 8 августа, Министерство обороны объявило о санкционировании президентом выделении помощи в сфере безопасности на сумму до 1 миллиарда долларов для удовлетворения критически важных потребностей Украины в области безопасности и обороны. По словам представителей Минобороны США, это — крупнейшее разовое изъятие оружия и техники США. Новый пакет обеспечивает значительное количество дополнительных боеприпасов, оружия и оборудования, которые так эффективно используют украинские военные для защиты нашей страны.

Задержание российских киллеров, которые намеревались убить Залужного

СБУ задержала киллеров спецслужб РФ, планировавших убийства министра обороны и руководителя ГУР МО Украины. За убийство каждого из них российские "кураторы" обещали вознаграждение в размере от 100 до 150 тыс. долл. США. В ДРГ входили кадровые сотрудники военной разведки России, а также житель временно оккупированного Луганска, воевавшего на Востоке Украины в составе сепаратистов. Именно он, используя свои связи среди криминальных кругов, подыскивал киллера для совершения заказных убийств.

Россия вывела из-под инспекции США свое ядерное вооружение

Россия временно выводит из-под инспекционной деятельности по Договору о СНВ свои объекты, подлежащие инспекциям. Министерство иностранных дел РФ утверждает, что страну вынудили сделать такой шаг и уже пригрозило США принять меры в случае попыток возобновить инспекционную деятельность.

Трибунал над защитниками "Азовстали"

Оккупанты в Мариуполе планируют провести самосуд над украинскими военными, которые защищали Мариуполь. На сцене мариупольской камерной филармонии российские оккупанты собирают тюремные клетки. Диаметр арматуры – 20 мм. Суд над защитниками планируется провести в сентябре. Планы по трибуналу подтвердил и глава оккупантов т.н. "ДНР" Пушилин.

Подозрение в госизмене экс-министра обороны

Сотрудники ДБР сообщили о подозрении в госизмене бывшему министру обороны Украины Михаилу Ежелю, который согласовав подписание Харьковских соглашений способствовал РФ в оккупации АР Крым. Сообщается, что проекты документов, необходимых для имплементации Соглашения между Украиной и РФ по вопросам пребывания ЧФ на территории Украины от 21 апреля 2010 г, чиновник согласовал даже не посетив заседание Кабинета Министров Украины 21 апреля 2010 г., на котором они обсуждались. Поэтому были созданы условия для продолжения пребывания российского флота в Украине на 25 лет, что способствовало наращиванию военной техники и личного состава ВС РФ.

Российский референдум в Запорожской области

"Глава" оккупационной администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что подписал "распоряжение" о проведении незаконного "референдума" о присоединении к России на территории оккупированных районов региона. Тем временем в Кремле отрицают причастность к проведению незаконного голосования. Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что такие "референдумы" хочет провести не Россия, а сами жители оккупированных регионов.

Похищение главы Зеленоподской территориальной громады

Россияне похитили главу Зеленоподской территориальной громады Херсонщины Елену Пелешок, — сообщили в пресс-центре громады.

"Вооруженные оккупанты посетили дом, где жила глава громады, и забрали ее. Сейчас россияне удерживают ее в Новой Каховке", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Пелешок отказалась сотрудничать с оккупантами и не принимала от них гуманитарку.

В России на передовую начали забирать из школ

Педагогам из Ульяновской области обещают зарплату от 220 тысяч рублей, если они подпишут контракт на полгода. Страна-агрессор планирует укомплектовать ими батальоны "Свияга" и "Симбирск". Военные страны-агрессора решили набирать добровольцев через руководителей средних учебных заведений, которых попросили помочь с поиском новых контрактников. Россиянам, готовым ехать на войну в Украину, обещают зарплату от 220 тыс. руб.

Ливан отказался от покупки украинского зерна

Покупатель украинского зерна в Ливане отказался от покупки кукурузы из-за задержки в 5 месяцев.

"Согласно информации, предоставленной грузоотправителем украинского зерна на борту судна Razoni, покупатель в Ливане отказался принять груз из-за задержки сроков поставки (более 5 месяцев). Сейчас мы заняты поисками нового покупателя", — сообщило посольство Украины в Ливане.

WizzAir возобновил рейсы в Россию

С октября 2022 года WizzAir возобновляет ежедневные рейсы в Москву. Рейсы с Абу-Даби (ОАЭ) в Москву (РФ) будут выполняться ежедневно с 3 октября 2022 года. Билеты уже можно приобрести на сайте авиаперевозчика и в мобильном приложении авиакомпании. Цена самого дешевого билета из ОАЭ в Москву стартует от 6036 рублей (3607 гривен). В компании утверждают, что для удобства пассажиров билеты можно сдать за три часа до вылета.

Кроме того, мы писали, что ВСУ отбили наступление российских войск возле Песок, Марьинки и Авдеевки. По данным военного командования, украинские военнослужащие также ликвидировали несколько вражеских ДРГ, пытавшихся прорваться на мирную территорию.

Фокус также рассказывал своим читателям о том, как избежать ядерной катастрофы из-за действий РФ в Энергодаре. Ведь Россия угрожает Украине и всему миру, поскольку обстреливает и минирует крупнейшую в Европе атомную станцию.