Народні депутати хочуть повернути куріння сигарет в ресторани через сільгосп законопроєкт Кабміну - ЗМІ

Народні депутати фракції "Слуга народу" Ігор Фріс та Олександр Санченко подали поправку № 20 (524 рядок) до урядового законопроєкту № 5616, яка передбачає повернення куріння (сигарет та інших тютюнових та нікотинових виробів) на робочих місцях в приміщеннях, в тому числі в закладах ресторанного господарства. Про це повідомляють "Українські новини".

Згідно з реєстраційними даними законопроєкт № 5616 має назву "Про особливості правової охорони географічних зазначень для сільськогосподарської продукції та харчових продуктів, захист прав та застосування схем якості, включаючи традиційні гарантовані особливості для сільськогосподарської продукції та харчових продуктів". Автор законопроєкту прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Комітет з питань економічного розвитку (Голова Комітету Дмитро Наталуха) врахував тютюнову поправку № 20 в законопроєкті № 5616 для розгляду Верховною Радою України у другому читанні.

Борці з курінням виступили з заявою про неприпустимість відновлення куріння у приміщеннях на робочих місцях, зокрема у закладах ресторанного господарства, готелях тощо.

"Відновлення куріння сигарет та інших тютюнових та нікотинових виробів не має ніякого відношення до законопроєкту про охорону географічних зазначень для сільськогосподарської продукції. З метою приховати "тютюнову правку" від суспільства та введення в оману парламентарів з інших комітетів депутати протягнули її з прямим порушенням статті 116 Закону про регламент. Ці дії схожі на те, як Росія проводила псевдореферендум в окупованому Криму", — зазначив Дмитро Купира, виконавчий директор ГО "Життя".

Також пан Купира підкреслив, що поправка від "Слуг народу" про відновлення куріння на робочих місцях до законопроєкту № 5616 порушує міжнародні зобовʼязання України, а саме Статтю 8 Рамкової Конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну (РКБТ ВООЗ) та має ознаки такої, що внесена з метою забезпечення корпоративних фінансових інтересів тютюнової індустрії.

"Це суперечить законодавству України, зокрема Державним принципам у сфері захисту здоровʼя населення від тютюну: "пріоритетності політики у сфері охорони здоров’я у порівнянні з фінансовими, податковими та корпоративними інтересами суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з тютюновою промисловістю", — заявив Дмитро Купира.

Згідно з дослідженням Київського міжнародного інституту соціології, проведеним у травні 2022 року, 86% громадян України підтримують розширення вільних від куріння громадських місць.