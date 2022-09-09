За критикою "народного супутника" Притули може стояти Росія, — ЗМІ

Масована хвиля критики на адресу "народного супутника" ICEYE, купленого Фондом Сергія Притули, може бути санкціонована з Росії. Про це йдеться у матеріалі Delo.ua, передає УНІАН.

За даними видання, один з ініціаторів інформаційної атаки – засновник компанії TVIS Олесь Ясинський. У перші дні повномасштабної війни ця компанія організовувала збір коштів на закупівлю супутникових знімків Maxar і BlackSky. Однак стандартне вікно збору даних із супутників Maxar 30 днів за умови відсутності хмар і задимленості над місцевістю. У той же час супутник ICEYE може робити знімки високої точності за будь-якої погоди у режимі 24/7.

[ + – ] Олесь Ясинський

TVIS – провайдер даних дистанційного зондування Землі. Юрособа була заснована в 2002 році Валерієм Гаркушею, Вадимом Голубовським і Сергієм Головко. За даними Delo.ua, Голубовський і Головко можуть бути громадянами РФ. TVIS поставляла супутникові знімки в Росію. Згідно з інформацією на сайті Інституту геології Київського національного університету ім Т.Шевченка, компанія була офіційним дилером російських компаній Сканекс (Постачальника супутникових карт для Яндекс і Росреестра) і Совзонд (постачальник даних ДЗЗ).

[ + – ] Валерій Гаркуша

Співвласником Сканекс був Ігор Ротенберг, син Аркадія Ротенберга – олігарха з найближчого оточення президента Путіна. У 2011-2017 роках Сканекс постачав зображення управлінню ФСБ, яке спеціалізується на дослідженні та розробці ПЗ. У 2016 році був постачальником ПЗ для управління внутрішніх військ МВС Росії.

За версією авторів матеріалу, критика Ясинського на адресу "народного супутника" може бути обумовлена як хайпом, так і цілеспрямованою кампанією з підриву обороноздатності країни. Обидва варіанти несуть потенційні загрози.

"Свідомо чи несвідомо, вони (критики – ред.) відкривають вікно можливостей для чергової хвилі російської пропаганди, що може призвести до негативних наслідків для України", — йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, після консультації з військовим командуванням Фонд Сергія Притули витратив 600 мільйонів гривень, які українці зібрали на покупку трьох "Байрактаров", на покупку повного пакету послуг фінського космічного супутника ДЗЗ ICEYE. "Байрактари" турецький виробник передав Україні безкоштовно.