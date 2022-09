СЕО Ninja Sushi Олексій Костилєв більше не холостяк

Related video

Олексій Костилєв, один із засновників та незмінний CEO Ninja Sushi, WOK та Pizza, зробив пропозицію Адріані Туркевич, відомої завдяки фешн-блогу в Instagram.

Пара оголосила про заручини, які відбулися в США: бізнесмен влаштував коханій сюрприз і зробив дуже видовищну пропозицію. У небі над узбережжям Майамі пролетів літак із запитанням "Adriana, will you marry me?"

Український підприємець та модель перейшли у новий статус через три роки стосунків, за якими в мережі спостерігали сотні тисяч підписників. Разом вони подорожували світом, ділилися порадами про те, як побудувати гармонійний союз, та показували улюблені гастрономічні куточки в Києві.

Раніше Олексій ділився дизайн-проєктом пентхауса з видом на Дніпро, зараз нерухомість знаходиться на етапі ремонту.

Пара наголошує, що своє подальше життя вони бачать в Україні. Бізнесмен має на меті розвиток української фуд-індустрії, а Адріана продовжить займатися б'юті-блогом і просувати українські модні бренди.