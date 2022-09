СЕО Ninja Sushi Алексей Костылев больше не холостяк

Related video

Алексей Костылев, один из основателей и бессменный CEO Ninja Sushi, WOK и Pizza, сделал предложение Адриане Туркевич, известной благодаря фэшн-блогу в Instagram.

Пара объявила о помолвке, которая состоялась в США: бизнесмен устроил возлюбленной сюрприз и сделал очень зрелищное предложение. В небе над побережьем Майами пролетел самолет с вопросом "Adriana, will you marry me?"

Украинский предприниматель и модель перешли в новый статус спустя три года отношений, за которыми в сети наблюдали сотни тысяч подписчиков. Вместе они путешествовали по миру, делились советами о том, как построить гармоничный союз, и показывали любимые гастрономические уголки в Киеве.

Ранее Алексей делился дизайн-проектом пентхауса с видом на Днепр, в данный момент недвижимость находится на этапе ремонта.

Пара подчеркивает, что свою дальнейшую жизнь они видят в Украине. Бизнесмен нацелен на развитие украинской фуд-индустрии, а Адриана проложит заниматься бьюти-блогом и продвигать украинские модные бренды.