Українці скоротили споживання: вранці в Україні не було екстрених відключень світла

Водночас в "Укренерго" попередили, що ввечері в певних місцях таки варто чекати нових відключень. Також у компанії анонсували, що найближчим часом завершиться робота над новими графіками обмежень.

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В Україні вранці 29 жовтня не було негайних відключень електрики. У цьому не було потреби через те, що українці скоротили споживання, його пік був нижчим на 4,6%, ніж за аналогічний період 28 жовтня. Про це повідомили в енергетичній компанії "Укренерго".

"Тепла погода й вихідний день призвели до того, що вранці українці споживали електроенергії менше, ніж у цей же час у попередні дні. Ранковий пік споживання був на 4,6% нижчим, ніж у п'ятницю, а його верхня точка трохи пізніше, що сповільнило зростання споживання", — повідомили у відомстві.

В "Укренерго" уточнили, що це дозволило запобігти загрозі перевантаження мереж і допомогло збалансувати енергосистему без примусового відключення світла.

"На вихідних споживання знижується за рахунок того, що не працює більшість офісів і багато людей загалом починають користуватися електрочайниками, плитами тощо пізніше, ніж у робочий день. Це реальний показник того, як споживачі самі знижують споживання електроенергії", — додали в компанії.

Водночас у компанії попередили, що попереду вечірній час, і в разі потреби можуть бути нові обмеження через зростання споживання електрики. Тому українців закликали зменшити користування потужними електроприладами, особливо ввечері з 17:00 до 23:00.

"Щоб відновити нормальну роботу мереж і їхнє енергоживлення, потрібен дуже великий обсяг ремонтних робіт, які тривають сьогодні 24/7. Тому в другій половині дня ми очікуємо на обмеження для споживачів в окремих місцях", — сказано в повідомленні.

Крім того, в "Укренерго" повідомили, що вже завершується робота над упорядкуванням графіків відключень електрики, які будуть застосовувати надалі. Вони з'являться найближчим часом і будуть більш рівномірними та зрозумілими для українців.

Нагадаємо, 29 жовтня голова "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів, що ЗС РФ практично щодня обстрілює енергетичну інфраструктуру України. За його словами, щойно робітники збирають усе необхідне для ремонту об'єктів інфраструктури, Росія завдає ще одного удару.

28 жовтня в ДТЕК заявили, що мешканцям Києва варто готуватися до триваліших відключень електрики на невизначений термін через сильне пошкодження української енергосистеми.