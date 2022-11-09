Як Росія бреше про відключення електрики в Україні: розвінчано п'ять найбільших фейків

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки пояснили, які "вкиди" робить російська пропаганда щодо обстановки в енергосфері.

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Російські військові завдають ударів по об’єктах енергетики України, тоді як кремлівська пропаганда "воює" на інформаційному фронті. Ворог намагається перекласти відповідальність за перебої з електрикою на Україну, продукуючи маніпуляції і відверту дезінформацію в інформпросторі.

Про це йдеться у звіті аналітиків Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (ЦСКІБ), передає "Главком". Є принаймні п’ять найбільш розповсюджених фейків РФ про відключення електрики.

Серед тез, які найчастіше просуває у мережі Росія, такі:

1) Росіяни атакують енергетичні об’єкти в Україні з кінця лютого, але відключення почалися лише в жовтні, тому вся справа у змові енергетичних компаній та уряду.

2) Росіяни скоро знищать всю українську електроенергетику, і Україна порине в темряву.

3) Удари по теплових електростанціях не мають суттєво впливати на стабільність системи, бо більшу частину електроенергії в Україні виробляє атомна енергетика.

4) Влада не допомагає енергетичним компаніям долати наслідки руйнувань.

5) Українці сидять без світла, бо уряд продовжує продавати електроенергію країнам ЄС.

Аналітики ЦСКІБ пояснюють, чому всі ці меседжі є фейковими. Кожну з тез можна спростувати одразу низкою відповідних аргументів.

По-перше, атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури дійсно почалися з початку повномасштабного вторгнення, як і аварійні відключення електроенергії. Ускладнило роботу енергосистеми захоплення росіянами Запорізької АЕС. Але саме восени атаки посилилися, у жовтні – набули безпрецедентних масштабів. Зокрема масовані удари крилатими ракетами та іранськими дронами 10, 17 і 31 жовтня були спрямовані насамперед на електростанції, трансформаторні підстанції, лінії електропередач.

По-друге, Україна має розгалужену й потужну енергетичну систему, що створювалася в радянські з часи з розрахунку на високий рівень споживання гігантів промисловості. Значна проектна потужність української енергосистема та щоденна героїчна робота енергетиків з відновлення пошкоджених об’єктів не дозволять росіянам влаштувати в Україні тотальний блекаут.

По-третє, росіяни захопили найбільшу в Європі АЕС – Запорізьку, що генерувала до 25% усієї електроенергії в Україні. Ворожі обстріли зруйнували всі високовольтні лінії зв’язку, а енергоблоки ЗАЕС переведено в "холодний стан". Теплова генерація є критично важливою для балансування енергосистеми в пікові години (з 6:00 до 9:00 і з 17:00 до 23:00).

По-четверте, не припиняється робота уряду з підприємствами — найбільшими споживачами електроенергії, допомагають підтримувати та відновлювати українську енергосистему міжнародні партнери, роблять все для захисту критичної інфраструктури українські військові, долають наслідки ударів наші рятувальники.

По-п’яте, з 10 жовтня після масованих ударів по енергетичній інфраструктурі Україна вимушено припинила експорт електроенергії, тепер її спрямовують виключно на внутрішні потреби.

Матеріал підготовлено за допомогою сервісів моніторингу LETSDATA та Attack Index.