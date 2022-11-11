Росія влаштувала екоцид: "брудна енергія" та масова загибель дельфінів у Чорному морі

Related video

Майже за рік ведення повномасштабних бойових дій на території суверенної України путінський режим приніс чимало горя. Вбивці та мародери з країни-агресора руйнують українські міста і села, а ще сплять і бачать, як знищити на нашій землі усе живе. Вони не лише холоднокровно вбивають мирний люд, але й завдають непоправної шкоди довкіллю. Страждають українські флора і фауна.

Мертві дельфіни

Найбільше з усіх видів тварин, на думку експертів Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, постраждали дельфіни, йдеться в їх статті на "Главкомі".

"Я був вражений, я ніколи не думав, що буду спостерігати за такою кількістю трупів дельфінів на чудовому пляжі, де зазвичай тисячі людей, — розповів Іван Русєв, доктор біологічних наук, начальник науково-дослідного відділу Національного природоохоронного парку "Тузлівські лимани". — До війни ми спостерігали десь трьох мертвих дельфіни на рік на береговій лінії нашого парку з протяжністю 44 кілометри. Але з початку війни і до кінця липня ми знайшли 44 мертвих дельфіни лише на шести кілометрах берега, до якого ми маємо доступ зараз. Вони загинули через якісь незвичайні причини, адже зовні мали неушкоджений вигляд".

Фахівець повідомив, що спеціальна дерев’яна будівля, де постійно чергують екологи, розташована на відстані 49 кілометрів від острова Зміїний. І коли навколо острова точилися бої, їхній будинок "підскакував" від сильних вибухів.

На думку Івана Русєва, через війну могли загинути близько 50 тисяч дельфінів. Це п’ята частина від усіх дельфінів Чорного моря, яких, як підрахували науковці два роки тому, було 253 тисячі.

Як розповів науковець, його колеги з інших країн Чорноморського басейну, зокрема з Болгарії, свідчать про велику кількість дельфінів, що загинули внаслідок війни. Вчені вважають, що це сталося від сонарів військових кораблів та бомбардувань. Румунські екологи зібрали мертвих дельфінів та зробили некропсію, щоб дізнатися причину смерті. Понад 50% дельфінів, яких вони дослідили через комп'ютерну томографію, були з ураженими кістками внутрішнього вуха. Це підтверджувало гіпотезу, що причиною може бути вплив сонарів або вибухів.

Брудна мотивація путінського режиму

Водночас експерти попереджають, що війна, яку розв'язала Росія, являє серйозну небезпеку для довкілля та здоров’я населення не лише України. Відповідальне ставлення до екологічної безпеки само собою мало б стримати Кремль від планів повномасштабного вторгнення. Однак керівництво РФ керується явно іншою мотивацією.

Путінська пропаганда регулярно заявляє про нібито провокації України, що насправді може свідчити про її наміри з підриву "брудної бомби", Запорізької АЕС, дамби Каховської ГЕС або цистерн з аміаком.

Зокрема, як повідомляє "Енергоатом", через зупинку енергоблоків ЗАЕС, яку захопили росіяни, тепла вода перестала потрапляти у ставок-охолоджувач, у підсумку вода охолола до +13 градусів. "Тож якщо температура води в ставку-охолоджувачі не підніметься найближчим часом, на берег викине близько тисячі тонн мертвої риби. Росія — країна-терористка, яка залишає за собою руїни та несе катастрофу за принципом випаленої землі!", — не стримуючи емоцій прокоментували подію українські енергетики.

Війна продукує брудну енергію

Навіть у мирний час військові споживають надзвичайно багато брудної енергії, що впливає на глобальне потепління. А під час війни й годі говорити. За даними організації Scientists for Global Responsibility (SGR), які наводить у своєму матеріалі The Guardian, всі збройні сили світу разом і галузі, які постачають їхнє обладнання, створюють 6% світових викидів парникових газів.

В Європі конфлікту такої інтенсивності, який розпочала у лютому Росія, не було з часу завершення Другої світової війни. Лінія фронту в Україні складає 2,5 тис. км, з яких активні зіткнення відбуваються на ділянках протяжністю 1,3 тис. км. З обох сторін у боях, що точаться вже скоро як рік, задіяні сотні тисяч людей. Військовий персонал поглинає колосальні ресурси, зокрема паливо, витрати якого зростають в холодну пору року, зазвичай, досить холодну в Україні.

Від війни страждає увесь світ

Злочинна агресія Росії проти України триває в епоху, коли світ глобалізований, як ніколи раніше: інформаційно, економічно, екологічно. Розвиток інтернету і телекомунікацій дає змогу відстежувати перебіг бойових дій практично в режимі реального часу — і не лише українцям, але й мільйонам небайдужих людей в різних країнах. Морська блокада українських портів, загарбання та знищення росіянами виробничої бази сільського господарства в низці регіонів України безпосередньо впливають на життя громадян Ефіопії та Індії. Чому, скажіть, у XXI сторіччі люди у світі мають гинути від голоду через забаганки одного оскаженілого агресора?

Росія Путіна потребує не миру, вона потребує українських ресурсів (природних, економічних, демографічних) для відновлення своєї могутності і продовження експансії. Цього не приховують настанови, розроблені російськими військовими вихователями для своїх підопічних: підкорені українці повинні отримати свою роль у подальшому протистоянні Заходу.

В Україні Росія розв’язала по суті нову світову війну-реванш за повернення собі геополітичних позицій, втрачених із розпадом Радянського Союзу. Це війна проти Заходу, але вона ведеться коштом України, коштом всього світу і його екологічної безпеки зокрема.