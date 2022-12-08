Україна разом з Польщею і Литвою визначили виклики у боротьбі з пропагандою Кремля

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У вівторок, 6 грудня, у Брюсселі експерти Литви (Ініціатива громадянської стійкості), Польщі (Інститут Костюшко) й України ("Детектор медіа") обговорили цілі, спільні риси та методи боротьби з російською пропагандою. Представники Люблінського трикутника визначили, на що саме наразі спрямовані маніпуляції у цих трьох країнах. Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України.

Як зазначається, у першу чергу пропагандисти хочуть створити песимістичні настрої у суспільства — вони поширюють повідомлення, які сприяють думці про неможливість кращого майбутнього в країні. Також вони намагаються перекреслити довіру всередині суспільства і ставлять під сумнів ефективність міжнародної співпраці.

Отже, у країнах Люблінського трикутника є багато спільного в боротьбі проти російської дезінформації. Стійкість суспільства щодо неї визначається кількома основними чинниками.

По-перше, тепер зрозуміло, що злочинна російська пропаганда нарікає на підрив національної безпеки. Ті, хто її розповсюджують, мають бути притягнуті до відповідальності та створити сигнал для всіх тих, хто хоче й далі її транслювати в цих країнах. По-друге, співпраця в інформаційній війні між урядом, бізнесом та різними інституціями має продовжуватися і підсилюватися. По-третє, є чітке розуміння того, що має бути створений показник, за яким можна відстежувати, чи в правильному напрямку йде боротьба.

Експерти також представили звіт із рекомендаціями для тих, хто зацікавлений у непоширені пропаганди й надалі. У країнах мають бути створені координаційні органи зі стратегічних комунікацій, а також розроблена система з моніторингу дезінформації. Врешті-решт, Люблінський трикутник для підвищення ефективності роботи має постійно тримати контакт і обмінюватися практичними навичками із протистояння російським наративам.

У МЗС України зазначили, повномасштабне вторгнення Росії 24 лютого створило нову небезпеку на інформаційному фронті не тільки для України, але й для Литви та Польщі. Вони наразі демонструють стійкість до пропаганди та продовжують боротьбу.