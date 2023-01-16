У справі "Радомишльської варти" прокурори системно намагаються підробити докази — адвокат Юрій Радзієвський

Корольовський районний суд м. Житомир нині розглядає резонансну справу "Радомишльської варти". Нагадаємо, що йдеться про трагедію, що сталася у Радомишлі у березні 2022 року, коли під час перевірки тероборонівцями повідомлення про вороже ДРГ у місті трагічно загинув один підліток, а інший отримав поранення.

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Стараннями обвинувачення, котре в суді представляє Житомирська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Центрального регіону, історія, що розпочиналася як трагедія, перетворюється на фарс. Про це мова йде в інтерв'ю "Фактів".

Прокурори безкарно вдаються до відвертих зловживань. Адвокати одного із обвинувачених – представника добровольчого формування "Радомишльська варта" Віктора Ільченка – стверджують: йдеться про маніпуляції, перекручення свідчень, отриманих під час слідства, ігнорування результатів експертиз й навіть спробу підробки доказів.

В ході судового розгляду адвокати Віктора Ільченка виявили грубе процесуальне порушення з боку сторони обвинувачення: їхнього підзахисного було притягнуто до кримінальної відповідальності до внесення відомостей до ЄРДР за фактом замаху на вбивство неповнолітнього Олексія Нечипоренка, про що було повідомлено суд. Так, розслідування будь якої події має розпочинатися із реєстрації кримінального провадження, проте у даному випадку цього зроблено не було, що вказує на незаконність кримінального переслідування особи. Прокурори пояснили все тим, що станом на 8 березня 2022 року слідчі поліції не мали доступу до ЄРДР через відсутність інтернету, тож розпочали слідство без внесення відомостей до ЄРДР на підставі постанови про початок досудового розслідування, факт підробки якої і було встановлено.

"Можливість початку розслідування на підставі такої постанови дійсно передбачена КПК, – коментує захисник обвинуваченого Віктора Ільченка, адвокат Юрій Радзієвський. – Проте при розкритті прокурором зібраних матеріалів справи стороні захисту ця постанова там була відсутня. Захисту її надали аж у листопаді 2022 року — вже після того, як адвокати заявили про притягнення Віктора Ільченка до кримінальної відповідальності до внесення відомостей до ЄРДР. До того ж у вказаній постанові (яка начебто була складена 8 березня) було процитовано зміст статті 615 КПК. От тільки стаття була викладена у пізнішій редакції – від 1 травня 2022 року. Тобто очевидним є те, що слідчий, який нібито підписав постанову 8 березня, не міг посилатися у тексті документа на події із майбутнього та зміни законодавства, які ще навіть не перебували на розгляді Верховної Ради України, а отже постанова про початок досудового розслідування до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 8 березня 2022 року є підробленою і насправді була складена після 1 травня".