Як наші очі реагують на стрес

Вже майже рік ми живемо у стресі. Відчуття страху, тривоги, гніву, роздратування – ми переживаємо це кожного дня.

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Надмір адреналіну й кортизолу — гормонів стресу, впливає як на загальне здоров’я, так і на окремі органи й системи. Прискорюється серцебиття, м’язи напружуються, що стає причиною високого тиску та спазмів. А це призводить і до проблем із зором.

Як стрес впливає на очі та що з цим робити, нам розказав Юрій Коваленко, к.мед.н, лікар офтальмолог вищої категорії медцентру "Ексімер".

На що звернути увагу

Через прискорені пульс та дихання, відбувається гіпервентиляція легенів — рівень кисню в організмі різко підвищується, вуглекислоти ж, навпаки, знижується. Такий стан, зокрема, притаманний панічним атакам, через що в людини нерідко темніє в очах або з’являються зірочки чи мушки.

Страждає судинна система очей

У разі перепадів артеріального тиску артерії, які живлять зоровий нерв, спазмуються, що може спровокувати гостре порушення кровообігу — знижується зір, в полі зору утворюється темна пляма. А коли судини в сітківці блокуються, порушується кровопостачання — його наслідками бувають тромбоз вен, оклюзія артерій. Тоді зір одного ока миттєво падає, ніби темніє в ньому. Це дуже серйозні стани, треба терміново їхати до офтальмолога.

Люди з глаукомою у зоні ризику

Зоровий нерв почувається не найкращим чином, і порушення кровообігу, спричинені стресом, можуть додатково погіршувати стан. До того ж в стресових ситуаціях пацієнти можуть забувати вчасно приймати ліки і приходити на контрольні огляди. Пам’ятаємо: порушення зору при глаукомі незворотні, а при вчасному лікуванні ризик втрати зору зменшується в 5 разів!

Неприємним наслідком є "сіпання ока"

Від сильного чи тривалого напруження, м’язи на обличчі не витримують і починається нервовий тік, коли смикається, наприклад, повіка. Це може тривати від кількох хвилин, до годин і навіть днів. Щоправда, однією з причин може бути синдром сухого ока.

Діабет може вийти з-під контролю

Через стрес і емоційне пригнічення, пацієнти з цукровим діабетом впадають в депресію і нехтують призначеним лікуванням. Через це можуть з’явитися або погіршитись очні ускладнення — діабетична ретинопатія, яка за відсутності своєчасного лікування може привести до значної втрати зору.

У клініці "Ексімер" для лазерного лікування захворювання застосовується роботизована система Navilas. Вона дозволяє скоротити кількість внутрішньоочних ін’єкцій і досягти більш стабільних результатів при лікуванні набряку сітківки.

Які профілактичні рекомендації:

Обов’язково регулярно проходьте обстеження. Так в медцентрі "Ексімер" стан очей оцінюється за допомогою сучасного діагностичного обладнання по багатьом параметрам. Коли нервуєте, застосовуйте дихальні практики. Перемикайте увагу від новин на своє здоров’я: налагодьте сон, режим дня, раціон, прогулянки вулицею, фізичні вправи. Дотримуйтеся гігієни праці з гаджетами.

Бережіть себе та близьких, й дбайте про власне здоров’я!