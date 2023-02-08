Порятунок українців у Туреччині, промова Байдена й обстріл Харкова: головні новини за ніч 7 лютого

Фокус в одному матеріалі зібрав головні події минулого вечора та ночі й розповів, що сталося нового в Україні та світі.

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Президент США Джо Байден виступив перед Конгресом і запевнив у подальшій підтримці України, а ЗС РФ здійснили масований ракетний удар по Харкову з комплексів С-300. Фокус в одному матеріалі зібрав головні події минулого вечора та ночі.

Виступ Джо Байдена перед Конгресом

7 лютого президент Сполучених Штатів Джо Байден виступив перед Конгресом і висловився щодо подальшої підтримки України. Американський лідер заявив, що США захищатимуть демократію, щоб потенційні агресори не загрожували безпеці та процвітанню самих Штатів.

"Убивчий напад, що викликає смерті й руйнування... Путінське вторгнення стало випробуванням на віки. Випробування для Америки. Випробування для миру", — сказав Байден.

На заході була присутня пані посол України в США Оксана Макарова. Лідер Білого дому, виступаючи в Конгресі, зазначив, що Макарова представляє не лише українську націю, а й мужність свого народу.

"Ми будемо стояти з вами стільки, скільки буде потрібно", — сказав Байден, звернувшись до українського дипломата.

Ракетний удар ЗС РФ по Харкову

У ніч із 7 на 8 лютого російські війська здійснили масований ракетний удар по Харкову з комплексів С-300. Мер обласного центру Ігор Терехов уточнив, що зафіксовано 6 прильотів. За словами міського голови, ЗС РФ цілеспрямовано цілилися по промисловому об'єкту в Київському районі Харкова, а під ворожий вогонь також потрапив Центральний парк.

Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив, що зафіксовано прильоти в центральній частині міста. Росіяни попередньо випустили в напрямку Харкова від 6 до 10 зенітних ракет, а вогонь по обласному центру вівся з території Бєлгородської області.

Постачання танків Leopard 2 в Україну — озвучено терміни

Міністерство оборони Німеччини за підсумками візиту глави Бундесверу Бориса Пісторіуса до Києва повідомило, що танки Leopard 2A6 планують передати українській армії вже у березні 2023 року. Усі деталі надання чергової військової допомоги, як поінформували у пресслужбі, обговорювалися під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським та міністром оборони Олексієм Резніковим.

"Наступні конкретні кроки для нашої підтримки України: міністр оборони Пісторіус зустрівся 7 лютого в Україні з президентом Володимиром Зеленським та колегою Олексієм Резніковим. Основні танки Leopard 2A6 від Німеччини будуть доступні наприкінці березня", — поінформувало Міноборони ФРН.

Землетрус у Туреччині — зниклих українців дістали з-під завалів

Двоє українців, яких заздалегідь вважали загиблими внаслідок руйнівного землетрусу в Туреччині, виявилися живими. За словами посла України Василя Боднара, цю інформацію вже офіційно підтвердила турецька влада.

Дипломат уточнив, що українських громадян змогли витягти з-під завалів будинку в місті Хатай, і пообіцяв оприлюднити деталі рятувальної операції найближчим часом.

Землетрус у Туреччині — Росія під виглядом рятувальника відправила воєнного злочинця, який воював в Україні

РФ відправила до Туреччини "кадирівця", який брав участь у бойових діях на території України та скоїв воєнні злочини. Йдеться про Данила Мартинова, який зараз керує співробітниками МНС Росії, які ліквідовують наслідки землетрусу.

Журналіст Андрій Цаплієнко уточнив, що "кадирівець" особисто керував захопленням психоневрологічного інтернату в Бородянці навесні 2022 року. До 2017 року Данило Мартинов був помічником голови Чечні Рамзана Кадирова, відповідаючи за комунікацію із силовими підрозділами республіки.