Спасение украинцев в Турции, речь Байдена и обстрел Харькова: главные новости за ночь 7 февраля

Фокус в одном материале собрал главные события минувшего вечера и ночи и рассказал, что произошло нового в Украине и мире.

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Президент США Джо Байден выступил перед Конгрессом и заверил в дальнейшей поддержке Украины, а ВС РФ осуществили массированный ракетный удар по Харькову из комплексов С-300. Фокус в одном материале собрал главные события минувшего вечера и ночи.

Выступление Джо Байдена перед Конгрессом

7 февраля президент Соединенных Штатов Джо Байден выступил перед Конгрессом и высказался по поводу дальнейшей поддержки Украины. Американский лидер заявил, что США будут защищать демократию, чтобы потенциальные агрессоры не угрожали безопасности и процветанию самих Штатов.

"Убийственное нападение, вызывающее смерти и разрушения… Путинское вторжение стало испытанием на века. Испытание для Америки. Испытание для мира", — сказал Байден.

На мероприятии присутствовала посол Украины в США Оксана Макарова. Лидер Белого дома, выступая в Конгрессе, отметил, что Макарова представляет не только украинскую нацию, но и мужество своего народа.

"Мы будем стоять с вами столько, сколько потребуется", — сказал Байден, обратившись к украинскому дипломату.

Ракетный удар ВС РФ по Харькову

В ночь с 7 на 8 февраля российские войска осуществили массированный ракетный удар по Харькову из комплексов С-300. Мэр областного центра Игорь Терехов уточнил, что зафиксировано 6 прилетов. По словам городского головы, ВС РФ целенаправленно целились по промышленному объекту в Киевском районе Харькова, а под вражеский огонь также попал Центральный парк.

Руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил, что зафиксированы прилеты в центральной части города. Россияне, предварительно, выпустили в направлении Харькова от 6 до 10 зенитных ракет, а огонь по областному центру велся с территории Белгородской области.

Поставки танков Leopard 2 в Украину — озвучены сроки

Министерство обороны Германии по итогам визита главы Бундесвера Бориса Писториуса в Киев сообщило, что танки Leopard 2A6 планируют передать украинской армии уже в марте 2023 года. Все детали предоставления очередной военной помощи, как проинформировали в пресс-службе, обсуждались во время встречи с президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Алексеем Резниковым.

"Следующие конкретные шаги для нашей поддержки Украины: министр обороны Писториус встретился 7 февраля в Украине с президентом Владимиром Зеленским и коллегой Алексеем Резниковым. Основные танки Leopard 2A6 от Германии будут доступны в конце марта", — проинформировало Минобороны ФРГ.

Землетрясение в Турции — пропавших украинцев достали из-под завалов

Двое украинцев, которых предварительно считали погибшими в результате разрушительного землетрясения в Турции, оказались живыми. По словам посла Украины Василия Боднара, эту информацию уже официально подтвердили турецкие власти.

Дипломат уточнил, что украинских граждан смогли вытащить из-под завалов дома в городе Хатай, и пообещал обнародовать детали спасательной операции в ближайшее время.

Землетрясение в Турции — Россия под видом спасателя отправила военного преступника, воевавшего в Украине

РФ отправила в Турцию "кадыровца", который участвовал в боевых действиях на территории Украины и совершал военные преступления. Речь идет о Данииле Мартынове, который сейчас руководит сотрудниками МЧС России, ликвидирующими последствия землетрясения.

Журналист Андрей Цаплиенко уточнил, что "кадыровец" лично руководил захватом психоневрологического интерната в Бородянке весной 2022 года. до 2017 года Даниил Мартынов был помощником главы Чечни Рамзана Кадырова, отвечая за коммуникацию с силовыми подразделениями республики.