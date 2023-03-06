Екс-т.в.о.голови правління ОГХК прокоментував результати аудиторської перевірки своєї діяльності

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Колишній керівник ОГХК Владислав Іткін в інтерв'ю виданню "Апостроф" заявив що у висновках аудиторської перевірки, на підставі яких його було звільнено із займаної посади, немає об’єктивності, а є лише спроба сфабрикувати якийсь обвинувачувальний фактаж.

Зокрема, за словами Іткіна, аудитори помилково зарахували до дебіторської заборгованості підприємства 111 млн грн, які насправді є кредиторською заборгованістю. Тобто те, що було названо "відвантаженням без оплати" на адресу однієї з компаній та "втратою товару", насправді було сплачено авансом.

Загальна сума дебіторської заборгованості у 1,7 млрд грн, за словами колишнього керівника ОГХК, складається із 165 млн грн вчасно невідшкодованого ПДВ та спірних і безнадійних доларових боргів попередніх періодів, сума яких зросла за рік на 33% суто через збільшення офіційного курсу НБУ. В реальності ж, чиста ліквідна дебіторська заборгованість за 2022 рік не зросла, а зменшилася на 101 млн грн у порівняні із 2021 роком.

Що стосується обвинувачення щодо укладання контрактів і додаткових угод без погодження з ФДМУ на загальну суму 35,52 млн доларів, то за словами Іткіна, Фонд не повідомляв про свої заперечення до виконання укладених договорів та не приймав рішення про відхилення правочинів. А цифра у 35 млн дол, є загальною сумою поставок товару відразу по декільком контрактам 2021-2022 р.р., які було укладено різними складами правління і які підписувалися різними його членами.

Нестачу ільменіту на суму 23 млн грн, про яку також повідомлялося у матеріалах аудиторської перевірки господарсько-економічної діяльності ОГХК за 2022 рік — колишній керівник підприємства називає цілковитим фейком. Була створена відповідна комісія, яка провела ретельну ревізію за участі фахівців обох філій з відповідними лабораторними дослідженнями, переважуваннями, замірами і т.і. Висновки цієї комісії про відсутність нестач відображені в офіційних документах за підписами кількох десятків відповідальних осіб. Аудитори або не звернули уваги на цей факт, або свідомо його проігнорували у своєму звіті – заявляє Іткін.

"Увесь цей "аудит" містить майже 200 сторінок подібної ахінеї, яку навіть не має сенсу коментувати. За словами експосадовця, це не документ аудиторської перевірки, а художнє оповідання с елементами детективу, фантастики і математики", — сказав він.

Ініціатором свої відставки з посади т.в.о. голови правління ОГХК Владислав Іткін вважає першого заступника голови Фонду держмайна Дмитра Клименка, а серед вірогідних причин вказує лобізм торгових компаній, які змагаються за доступ до контрактів з ОГХК і які афільовані з українськими чиновниками та політиками. Внаслідок переорієнтації ОГХК на роботу із великими трейдерами з США та Європи, компанії з українським корінням виявилися відсунутими від цієї "годівниці".

"Я був незручним керівником, який заважає налагодженню нових корупційних схем і не прислухається до "добрих" порад старших товаришів, а ОГХК майже на рік залишилася без контролю з боку покровителів і не приносила неправомірних доходів жодному олігарху чи посадовцю. В нашій країні держменеджеру можуть списати все — корумпованість, некомпетентність, але тільки не незалежність" — цитує Іткіна "Апостроф".