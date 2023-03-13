Яна Матвійчук: Як українцям перемогти внутрішнього ворога? 8 обов'язкових кроків

Матвійчук Яна — підприємиця, волонтерка, СЕО креативного агентства ARENA CS.

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Від початку повномасштабного вторгнення українці стали єдиними у тому, що росію треба перемогти. Ми не вивісили білий прапор, не здалися. Наш вибір — боротися. Але якщо у протистоянні росії ми єдині, то щодо реформації України думки різняться. Дехто помилково вважає, що ми можемо собі дозволити жити на гроші партнерів і нічого не робити. Найгірше те, що деякі українці підтримують думку, що паразитувати на "західній" допомозі — це нормально. Але так ми не лише втратимо шанс на успішне майбутнє України, а й залишимося зруйнованою, бідною, слабкою країною, яка у майбутньому не зможе протистояти потенційним загрозам з боку рф.

На противагу думці, що можна жити лише на допомогу інших країн, український бізнес та економісти переконують, що нам треба вже зараз реформувати економіку та генерувати гроші самостійно: створювати умови для розвитку бізнесів, залучати інвестиції, ефективно використовувати вже надані Україні кошти. Цього можна досягнути лише за умови, що держава перестане регулювати економіку, здирати величезні податки з бізнесу та надсилати постійні перевірки, а чиновники перестануть красти.

Мій бізнес — івент-агенція ARENA CS активно працює над тим, щоб гроші генерувалися всередині країни, економіка розвилася. Навіть попри війну ARENA CS продовжує працювати, сплачувати податки та давати робочі місця. І зараз держава має максимально сприяти тому, щоб якомога більше бізнесів відкривалися та працювали без зайвого бюрократизму та регулювань. Тільки так ми зможемо протистояти ворогу!

Прийшов час бути реалістичними та об’єктивними щодо себе. На жаль, наше суспільство живе пережитками "совка", коли нормою вважаються жорсткий контроль економічного ринку, високі податки, мільйони чиновників та бюрократизм. Підсилюється це тим, що деякі топ-політики є прибічниками соціалізму і у їхніх руках є достатньо влади та ресурсів, щоб переконувати суспільство у тому, що саме радянський підхід допоможе відновити Україну. Але нам не потрібне відновлення — нам потрібна повна реформація, яка включатиме у себе: забезпечення економічної свободи та вільної економіки, скорочення та реформування державного апарату, спрощення регуляторної та дозвільної систем на ринку, повне викорінення корупції…

Саме тому зараз надзвичайно важливо підняти діалог в суспільстві про системну трансформацію України, а не про відновлення до довоєнного рівня.

Нація сильна, коли знає чого хоче і коли об’єднана навколо цього. Тому пропоную об’єднатися навколо ідей системної трансформації України, де в основі реформ буде людина: особиста, громадянська та економічна свобода кожного українця.

Отже, кожен, хто хоче процвітання України, має вже зараз робити хоча б один пункт з наступних:

1) Контролювати державу — має запрацювати інститут репутації

Протягом останніх тижнів активно почали викривати представників української політики, які навіть попри війну беруть хабарі та наживаються. Проте я впевнена, що це лише декілька випадків з десятків тисяч, аджечиновницькі функції в Україні мають понад один мільйон людей! Аби протидіяти корупції з боку політиків та чиновників,ми маємо їх постійно контролювати. В Україні має запрацювати інститут репутації, коли кожен політик боїться навіть подумати про корупцію, "кумівство" чи крадіжку громадських коштів. Але аби цей інститут репутації запрацював, ми маємо уважно слухати обіцянки політиків та співставляти їх з результатами. Пообіцяв і не виконав – геть із політики. Безповоротно. Репутація має стати настільки важливою, що її заплямування – це крах кар’єри та будь-яких подальших політичних амбіцій.

2) Стати політиком та відстоювати ідеї свободи та вільної економіки

Важливо, щоб свідомі українці, котрі розуміють важливість функціонування вільної економіки, брали безпосередню участь у політичному житті країни. Після перемоги в Україні з’явиться безліч нових партій та політсил. Я закликаю кожного ретельно придивлятися до нових політиків, вивчати їхній бекграунд. Дуже важливо буде надати підтримку партіям, котрі виступають за економічну, особисту та громадянську свободи. Тільки шляхом досягнення цих свобод ми зможемо реформувати Україну.

Брати участь у політичному житті країни — це не лише про депутатство у Верховній Раді. Кожен може стати учасником політсили у невеликому містечку чи селищі. Якщо починати втілювати свободи громадянина та принципи вільної економіки "на місцях", то їх вдасться вибороти на рівні всієї країни.

Свобода — це головна цінність українців і після перемоги ми не можемо дозволити політикам старої формації її у нас забрати. Більше не може бути визначень "я поза політикою", "я не цікавлюся політикою". Кожен українець має стати політичним експертом або політиком аби не допустити корупціонерів, соціалістів та колаборантів до реформації України.

3) Відкрити бізнес — зробити внесок в економічний фундамент країни

Українці мають навчитися самостійно заробляти гроші. Кожен новий бізнес — це вклад у обороноздатність держави, добробут вашої родини та функціонування держави як такої.

Зараз ми живемо на чужі гроші — за кошти партнерів та донорів. Але завжди нам ці гроші давати не будуть. Тому закликаю всіх активно працювати, відкривати власні справи і працювати на розвиток економіки. Не обов’язково відкривати одразу великий бізнес. Почніть з невеликої власної справи у вашому населеному пункті. Так ви будете розвивати саме вашу громаду. Чим більше бізнесів буде — тим голосніше ми зможемо заявляти про свої права та вимоги чиновникам. Ми зможемо вибороти наше право на економічну свободу, яке у нас забрали ще у радянські часи.

Зараз "відвоювати" вільну економіку не дуже просто, бо наші соціалістичні податківці добряче закручують гайки українцям та не дають можливості заробляти. Наше завдання — відстояти економічну свободу, на яку ми маємо повне право!

4) Розвивати громадянське суспільство для протистояння чиновникам

У європейських країнах є звичним явищем, коли люди беруть активну участь у житті громади, займаються благодійністю чи волонтерством.

На початку повномасштабного вторгнення ледь не кожен українець став волонтером, але ця тенденція почала згасати. Дослідження вказують, що активна фаза піднесення волонтерства тривала лише перші 3 місяці. Потім люди почали втомлюватися, покладатися на державу. Насправді ж, навіть після війни активне громадське життя має стати частиною нашої буденності, нормою. Суспільний контроль і проактивна позиція допоможуть стиснути лещата довкола наших чиновників, які вже готуються "ділити" кошти партнерів на реформування України. Тільки об’єднання лідерів громадянського суспільства зможуть контролювати державу та сприяти ефективному відновленню країни.

Проте варто розуміти, що благодійність і активна громадська позиція розповсюджуються та процвітають, коли люди живуть в достатку. Але звідки українці можуть взяти гроші, якщо соціалісти у держапараті не дають можливості ці гроші заробити. Тобто, розвиток громадянського суспільства також напряму залежить від економічної свободи людей.

5) Поповнювати міжнародний інформаційний простір історіями успіху українців

Після перемоги Україні потрібні будуть інвестиції. Вони потрібні нам давно, але шанс отримати їх зросте після перемоги. Тому вже зараз треба працювати над образом українця та розповідати, що Україна — це не лише про війну. Це і про історії успіху, прориви та креатив. Ми маємо розповідати світу позитивне про нашу країну, бо тема війни викликає у іноземців лише відчуття жалю. Але ж навіть попри війну ми робимо круті проєкти, розвиваємо бізнеси, знаходимо креативні рішення. Про це треба говорити набагато більше, ніж зараз. Світ знатиме нас не тільки, як націю героїв, але і як креативних підприємців.

Після перемоги потрібні будуть інвестиції. Багато інвестицій.

6) Бути бренд-амбасадорами України закордоном

Українці за роки російської агресії встигли вибудувати багато бізнесових та економічних зв’язків з іншими країнами. Багато хто обзавівся надійними партнерами тадрузями. І зараз дуже важливо розповідати їм про реальний стан речей в Україні, залучати іноземців до вивчення нашої культури, мови, традицій, історії… Все "українське" зараз в тренді і допоки цей інтерес існує — треба використовувати можливість розповісти всьому світу хто ми. Бо до повномасштабного наступу нас сприймали як пострадянську атрофовану проросійську республіку рф, ніхто майже не знав що таке Україна.

Особливо активно популяризувати Україну мають змогу мільйони українських біженців, які зараз роз’їхалися по всьому світу. І головне завдання українських біженців — це показати, що українці є освіченими, вихованими, розумними, креативними. Українці закордоном — це амбасадори бренду "Україна". Але не всі це розуміють.

От, наприклад, ще у травні 2022 року писали про українську біженку, яка приїхала до Британії — британець Тоні Гарнетт покинув дружину та 2 дітей заради 22-річної українки. Найжахливіше те, що дівчину з України Тоні з дружиною прийняли у власному домі як біженку.

Зрозуміло, що я не можу засуджувати ні українку, ні британця. Але суб’єктивно скажу, що це не та реклама, яка треба Україні.

7) Вчитися закордоном і привозити знання додому

Ми маємо здобувати найактуальніші знання буквально у всіх сферах діяльності, адже після завершення війни нам треба буде відновлювати все — від екології до військово-промислового комплексу. Зараз настав час вчитися не задля "папірця", а для успішного та процвітаючого майбутнього, яке ми з вами маємо збудувати самі. Кращі розуми світу не приїдуть у повоєнну зруйновану країну. Тому перші найскладніші кроки відбудови будемо робити ми, а вже пізніше, за умови впровадження реформ та вільної економіки, наша країна може стати привабливою для освічених спеціалістів з інших країн.

8) Розвивати культуру і експортувати її

Надзвичайно важливо, що культура в Україні отримала новий поштовх. До того ж, культура завжди є відповіддю на те, що відбувається довкола. Наші митці у своїх проєктах мають просувати ідеї свободи, її цінності. Таким чином ми зможемо сформувати спільне правильне бачення України майбутнього, де є свобода, а людина — це найголовніша цінність.

Також аби нашу країну впізнавали та відрізняли від російської — треба з’являтися у світовому культурному просторі, відстоювати своїх митців, відкривати світу історичну правду про українську культуру. Так, наприклад, нещодавно Музей мистецтв Метрополітен (Нью-Йорк, США) визнав Архипа Куїнджі, Іллю Рєпіна та Івана Айвазовського українськими митцями. Це вказує на те, що маємо право відстоювати свою культуру і повертати вкрадене у нас російською імперією і, як показав досвід, це абсолютно реально зробити!

Отже, попри те, що велика війна триває і досі — ми маємо вже зараз робити рішучі кроки до трансформації України. Необхідно сформувати єдине бачення процвітаючої України майбутнього, де найбільшою цінністю є людина та її особиста, громадянська та економічна свободи.

Якщо кожен українець зробить хоча би один з вищенаведених пунктів — це буде прорив нашої держави. Ми зможемовибудувати згуртоване, відповідальне суспільство, якому буде під силу не лише перемога над ворогом, але й процвітання у найближчому майбутньому. Навіть ваш маленький крок — це крок до перемоги!