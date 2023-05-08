Як навчити дитину таблички множення? Поради від вчителів Mathema

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Вивчення таблиці множення може видаватися легким завданням, коли ви вже її знаєте. Але для дітей це неабиякий виклик, з яким вони стикаються у свої перші роки навчання у школі. Тому, щоб цей процес не викликав страху, батькам важливо знаходити дієві, цікаві та легкі способи вивчення таблиці множення.

Сьогодні існує безліч варіантів такого навчання: від, наприклад, вивчення таблички множення онлайн в ігровій формі з вчителями Mathema до різноманітних навчальних відео та сервісів з таблицями множення для дітей. Який спосіб обрати, вирішувати саме батькам, адже вони знають свою дитину, як ніхто інший. Але потрібно пам’ятати, що часто у цьому питанні не обійтися без досвідченого вчителя, який зможе знайти правильний підхід та допомогти школяру вивчити таблицю множення найефективніше.

Зважаючи на це, вчителі Mathema зібрали для вас дієві поради для того, щоб навчити дитину таблиці множення.

5 порад від Mathema, як легко вивчити таблицю множення

Почніть з найлегшого

Є дуже багато підходів до того, як навчити дитину таблички множення. Однак загальновизнано, що найкраще починати з 2, 5 і 10, адже так легше побачити закономірності і зрозуміти структуру. У таблицях множення на 2 та 10 усі числа парні, а будь-яке число, помножене на парне число, буде парним. Водночас усі числа, кратні 5, закінчуються або на 5, або на 0 і вдвічі менші числа, кратного десяти. (10x5=50; 5x5=25 чи половина від 50)

Навчіть своїх дітей деяким трюкам

Однією з чудових особливостей математики є те, що у ній є багато способів, які полегшують обчислення. І таблиця множення нічим не відрізняється. Одним з найдієвіших трюків є розрахунок на дев'ять за допомогою пальців.

Почніть із розчепірювання всіх 10 пальців перед собою. Щоб обчислити 9×1, опустіть лівий мізинець. Що залишилося? 9 пальців! Для 9×2 опустіть лівий безіменний палець. Що тепер залишилося? 1 палець і пробіл, за яким йдуть 8 пальців — це 18. Такий спосіб працює до 9×9 (8 і 1 або 81). Але навчаючи таким трюкам, не забувайте запитувати дітей, чому вони працюють, і які математичні розрахунки стоять за ними.

(схематичне зображення трюку з пальцями)

Перетворіть навчання на гру

Вивчення таблиці множення може відбуватися і в ігровій формі. Так, запропонуйте дитині зробити набір карток. Напишіть завдання, наприклад, 4x9 на лицьовій стороні та відповідь 36 на звороті. Далі влаштуйте конкурс з таймером, в якому дитина за хвилину повинна розв’язати якнайбільше прикладів на множення. Наспаного дня запропонуйте дитині побити свій рекорд. Окрім цього, процес створення таких карток допоможе дитині закріпити свої знання.

Послухайте веселі пісні

Чудовий спосіб закріпити інформацію в голові дитини — це весела музика. В мережі сьогодні можна знайти безліч захопливих пісень, мета яких вивчення таблиці множення в ігровій формі онлайн. Але слід пам’ятати, що такий формат допомагає закріпити і повторити інформацію, але перед цим дитині потрібно дати базові знання таблички множення. Ми ж зібрали для вас дитячі пісеньки про табличку множення від 2 до 9.

Пісня про таблицю множення на 3

Пісня про таблицю множення на 4

Пісня про таблицю множення на 5

Пісня про таблицю множення на 6

Пісня про таблицю множення на 7

Пісня про таблицю множення на 8

Пісня про таблицю множення на 9

Винагороджуйте зусилля

Коли ви заохочуєте дітей займатися чимось важливим, немає нічого поганого в тому, щоб посилити їхній ентузіазм невеликою винагородою. Пам'ятайте, що ви не повинні просто винагороджувати свою дитину за правильні відповіді. Не бійтеся пригостити їх, якщо ви бачите, що вони дуже старалися, але ще не зовсім освоїли таблицю множення. Це заохочує наполегливість. Також не засуджуйте дітей, якщо вони дають неправильні відповіді. Навчання завжди має бути приємним заняттям.