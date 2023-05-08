Как научить ребенка таблице умножения? Советы от учителей Mathema

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Изучение таблицы умножения может показаться легкой задачей, когда вы ее уже знаете. Но для детей это большой вызов, с которым они сталкиваются в свои первые годы обучения в школе. Поэтому, чтобы этот процесс не вызывал страха, родителям важно находить действенные, интересные и легкие способы изучения таблицы умножения.

Сегодня существует множество вариантов такого обучения: от, например, изучения таблички умножения онлайн в игровой форме с учителями Mathema до разнообразных обучающих видео и сервисов с таблицами умножения для детей. Какой способ выбрать, решать именно родителям, они ведь знают своего ребенка, как никто другой. Но нужно помнить, что часто в этом вопросе не обойтись без опытного учителя, который сможет найти правильный подход и помочь школьнику изучить таблицу умножения наиболее эффективно.

Принимая во внимание это, учителя Mathema собрали для вас действенные советы для того, чтобы научить ребенка таблице умножения.

5 советов от Mathema, как легко изучить таблицу умножения

Начните с самого легкого

Есть очень много подходов к тому, как научить ребенка таблички умножению. Однако общепризнано, что лучше начинать с 2, 5 и 10, ведь так легче увидеть закономерности и понять структуру. В таблицах умножения на 2 и 10 все числа четные, а любое число, умноженное на четное число, будет четным. В то же время все числа, кратные 5, заканчиваются либо на 5, либо на 0 и вдвое меньше числа, кратного десяти. (10x5=50; 5x5=25 или половина от 50)

Научите своих детей некоторым трюкам

Одной из замечательных особенностей математики является то, что в ней есть много способов, облегчающих вычисление. И таблица умножения ничем не отличается. Одним из самых действенных трюков является расчет на девять с помощью пальцев.

Начните с расцепки всех 10 пальцев перед собой. Чтобы вычислить 9×1, опустите левый мизинец. Что осталось? 9 пальцев! Для 9×2 опустите левый безымянный палец. Что теперь осталось? 1 палец и пробел, за которым следуют 8 пальцев – это 18. Такой способ работает до 9×9 (8 и 1 или 81). Но уча таким трюкам, не забывайте спрашивать детей, почему они работают, и какие математические расчеты стоят за ними.

(схематическое изображение трюка с пальцами)

Превратите обучение в игру

Изучение таблицы умножения может происходить и в игровой форме. Да, предложите ребенку сделать набор карточек. Напишите задание, например, 4x9 на лицевой стороне и ответ 36 на обороте. Далее устройте конкурс с таймером, в котором ребенок в минуту должен решить как можно больше примеров на умножение. В сонный день предложите ребенку побить свой рекорд. Кроме того, процесс создания таких карт поможет ребенку закрепить свои знания.

Слушайте веселые песни

Прекрасный способ закрепить информацию в голове ребенка – это веселая музыка. В сети сегодня можно найти множество увлекательных песен, цель которых – изучение таблицы умножения в игровой форме онлайн. Но следует помнить, что такой формат помогает закрепить и повторить информацию, но перед этим ребенку нужно дать базовые знания о табличках умножения. Мы же собрали вам детские песенки о табличке умножения от 2 до 9.

Песня о таблице умножения на 3

Песня о таблице умножения на 4

Песня о таблице умножения на 5

Песня о таблице умножения на 6

Песня о таблице умножения на 7

Песня о таблице умножения на 8

Песня о таблице умножения на 9

Вознаграждайте усилия

Когда вы поощряете детей заниматься чем-то важным, нет ничего плохого в том, чтобы усилить их энтузиазм небольшим вознаграждением. Помните, что вы не должны просто вознаграждать ребенка за правильные ответы. Не бойтесь угостить их, если вы видите, что они очень старались, но еще не совсем освоили таблицу умножения. Это поощряет настойчивость. Также не осуждайте детей, если они дают неверные ответы. Обучение всегда должно быть приятным занятием.