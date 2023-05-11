Олена Дума про АРМА – це має бути прозорість, дієвість та ефективність. А не за ширмою, на власний розсуд, в ручному режимі, з третього разу – чи за пів ціни

У своєму інтерв’ю Олена Дума — кандидатка на посаду голови АРМА, розповіла про справжній стан справ: навела конкретні приклади незадовільної роботи та піару агентства на військових облігаціях і чи є вони насправді доходами бюджету, скільки насправді розшукано активів і скільки проведено з них конкурсів, недолугих кадрових пропозиціях щодо скорочення та одночасного незаповнення вакантних посад, проїдання держбюджету та неефективного менеджменту, подвійності позицій уповноважених осіб для ЗМІ та в офіційно підписаних документах, повільній нормативно-правовій роботі та наявності сотні судових процесів та оскаржень.

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— Олено, суспільство має великий запит до роботи АРМА, особливо після Ваших нормативних аналізів у статтях. Чому виникла така зацікавленість?

— Українці дуже розумна нація. На тлі війни це відчувається особливо.

Україна — це ексклюзив. По ній пройшлися всі катки історії, відпрацьовані всі види випробувань. Україна загартована найвищим гартом (погоджуюсь з Ліною Костенко). В умовах сучасного світу — Україні немає ціни.

Ми змогли не лише згартуватися, відстоювати свою свободу та незалежність, при цьому виховувати та навчати своїх дітей і піклуватися про майбутнє. Сьогодні, ми взірець для всього світу. Це зазначають парламентарі, політики та дипломати всіх цивілізованих країн. Сила волі та духу дають можливість простим людям давати приклади сильним світу та що насправді є цінністю — життя, свобода, справедливість, мир, діти. На нас запускають ракети, а ми висаджуємо картоплю, білимо дерева та пишемо українські вірші. Це наша ідентифікація української нації, ми непереборні й обов’язково переможемо в цій агресивній геноцидній війні, буде трибунал і буде відповідальність. У цьому немає сумніву.

Українці настільки відчули гідність у тому, що вони українці, що зараз як ніколи мають виборювати та відстоювати право справедливості в економічному існуванні. Тому увага прикута до органів влади, як вони працюють, куди витрачаються бюджетні кошти. І якщо будуть виявлені корупційні порушення — таких чиновників, які допускають зловживання, тим паче під час війни, вбивств, збільшенні безробіття і зменшення доходів, — необхідно негайно притягати до відповідальності. Робити це потрібно швидко та показово. Ми маємо показати світу свою реакцію на виявлену корупцію, особливо це актуально при великій фінансово-економічній підтримці інших країн у відновлення України.

— Ви говорите, що кожен робить свій вклад. Про який свій вклад можете сказати?

— Можу. Ми тут, щоб зробити свій внесок у цей світ. А інакше, навіщо ми тут? Я живу за цим правилом. Тому, незважаючи на те, є чи немає якихось посад, роблю все, що можу. Наприкінці лютого 2022 року мою кандидатуру вже було погоджено та внесено на призначення до Уряду на посаду заступника міністра, але розпочалась війна і цього не сталося. Тому на початку березня 2022 року, я змогла скоординувати свої дії на тлі профспілкових організацій. Мене підтримують тисячі людей, яких я об’єднувала, захищаючи їх інтереси. Багато з них вступили до Збройних сил України. Була у відрядженні в Польщі. За два місяці мала надважливі зустрічі в містах Варшава, Познань, Гданськ.

— З ким Ви зустрічалися і яке це має значення для українців?

— Я мала зустрічі з представниками державної та місцевої влади, відомими політками, сенаторами республіки, віцепрезидентом м. Познань, директорами департаментів, які відповідають за соціальні питання, благодійними фондами.

Я не хотіла би рекламувати свою роботу, хоч її було чимало та є результати. Скажу краще так: я була вражена тим ставлення і допомогою польського народу, які побачила і які відчули наші громадяни. Завдяки своїм знанням і досвіду допомагала та консультувала.

Ці питання стосувалися надання предметної фахової допомоги щодо потреб громадян України, які прибули до Польщі, їх розміщення; визначення правових аспектів щодо належного здійснення соціального забезпечення, навчання дітей, можливості вивчення польської мови та надання їм соціальної підтримки.

Завдяки наполегливості політиків Польщі та повної підтримки України, наші громадяни насправді отримали соціальний статус та підтримку на рівні з громадянами Польщі, був схвалений відповідний закон. Вважаю це перемогою сенатора Марчіна Босацького та вірю в його велике світле майбутнє для Польщі.

Також було проведено переговори щодо створення "Координаційної ради "Україна-Польща" в частині допомоги містам України. Я дуже вболівала за Чернігівщину, особливо коли була повна облога, вела перемовини щодо допомоги, можливості вивезти дітей та зберегти їм життя.

Спрацювали також формати організації підтримки для тих, хто вступив до лав Збройних сил України та територіальної оборони України, військовим і добровольчим формуванням, медичним установам та пересувним медичним закладам швидкої допомоги. Тут особлива подяка Благодійному фонду "Fundacja pomoc z Polski", що відправили гуманітарну та медичну допомогу як на фронт, так і в лікувальні заклади.

Доповню, що мені навіть було запропоновано офіційно роботу з огляду на те, що я швидко вивчала польську мову, але Україна для мене це основа та сенс мого життя. Країна наших дітей створюється зараз. Ми зрозуміємо це згодом. Але кожен робить це на своєму місці.

Тому, будучи кандидаткою зараз я не лише аналізую, але й планую, що потрібно змінити.

Олена Дума

— З ваших статей в ЗМІ зрозуміло, що Ви неабияк розібралися в роботі АРМА. Які недоліки Ви бачите та що пропонуєте змінити?

— Так. Це правда, розібралася і можу впевнено сказати, що я наповнена не лише нормативно-правовим аспектом, на підставі якого має діяти агентство, але й володію інформацією із загально-доступних джерел і бачу, що необхідно терміново виправляти.

Наведу приклад.

У 2022 році АРМА було виявлено та розшукано — 196 631 об’єктів (переважна більшість з яких це земельні ділянки — 142 992 од.). За рішеннями суду в 2022 році в управління АРМА було передано лише 14 161 об’єктів. (Це приблизно 7% від розшуканих активів).

Акцентую увагу, що пошук такої кількості земельних ділянок для АРМА є досить легкою процедурою, оскільки на запит до Держгеокадастру щодо інформації про земельні ділянки, які належать певній особі, АРМА отримує відповідну інформацію з кадастровими номерами. У Держгеокадастру не виникає жодних труднощів надати таку інформацію. Я достеменно володію цим питанням, оскільки брала участь у створені вказаної системи, створенні Державного реєстру речових прав та обміну інформацією з іншими відомствами.

Ці дані взяті з офіційного Звіту АРМА про виконання паспорта бюджетної програми за вказані періоди.

Це наслідок того, що АРМА не якісно виконує вимоги статті 16 Закону про АРМА. Зокрема, не виконує функції щодо взаємодії з правоохоронними органами з метою накладення арешту на такі активи та їх конфіскації чи їх стягнення в дохід держави.

Однією з причин вбачаю якісне та кількісне кадрове наповнення агентства.

Станом на 31.12.2022 в центральному апараті АРМА фактично працює 174 особи з граничної чисельності 195 осіб. При цьому, останнє оголошення про зайняття вакантних посад (21 вакантна посада) було розміщене на сайті АРМА 15.11.2021 року. До лав ЗСУ з центрального апарату вступило 16 осіб.

Лише кількісний аналіз судових справ, стороною яких є АРМА (110 — в 2022 році та участь в 164 судових засіданнях за рік) свідчать про перенавантаження управління правового забезпечення та зайнятість його не на покращення та ефективність роботи і нормативно-правове забезпечення, а наявність підстав щодо оскарження рішень АРМА.

Ще більш критична ситуація в міжрегіональних територіальних управліннях. Станом на 31.12.2022 у МТУ АРМА фактично працює 57 осіб, а не 240 як це передбачено постановою Уряду від 05.04.2014 №85. При цьому в своїх публічних звітах АРМА зазначає про чисельність територіальних управлінь 84 особи, що поки що лежить за межами аргументації. До лав ЗСУ вступило 3 особи.

Така політика щодо укомплектування кадрами (та скоріш за все з метою збільшення фонду преміювання) і є причиною замалої кількості рішень про накладення арештів.

Як можна заявляти про доцільність скорочення територіальних управлінь, особисто для мене не зрозуміло. Сьогодні є 6 МТУ, а в ЗМІ озвучено пропозицію щодо скорочення трьох територіальних управлінь з метою збільшення штату центрального апарату. Зазначається навіть про розроблення відповідної постанови Кабміну. Дивні пропозиції з огляду на наявність більше 20 незаповнених вакансій в центральному апараті та наявність в трьох МТУ лише 15 осіб.

Вважаю, що має бути забезпечено роботу на місцях, враховано специфіку кожного регіону, покращено взаємодію з правоохоронними органами, максимально використано місцеву інформацію про взаємозв’язки між власниками активів, ланцюги правовстановлюючих документів на активи, їх переходу для належного виконання основних та функцій контролю.

— Це єдиний приклад, який Ви можете назвати?

— Ні. Таких прикладів безліч і стосуються вони, майже кожного напрямку роботи АРМА. Від непрозорості роботи — бо відсутні накази на сайті — в порушення законів України про доступ до публічної інформації та центральні органи виконавчої влади, не застосування конкурсних конкурентних процедур відкритих торгів при виборі реалізаторів та управителів — з порушенням вимог закону про державні публічні закупівлі, нульової антикорупційної політики, неналежної нормативної роботи, відсутності дієвих внутрішнього та зовнішнього контролів.

— Які наслідки такої роботи на Вашу думку?

— Я об’єктивно інформую про те, що бачу. Справа не в моїй думці. Про наслідки красномовно говорять цифри. За 2022 рік від управління активами АРМА отримала 34,8 млн грн, при цьому видатки управителів склали 748,6 млн грн. Зі звіту про виконання паспортної бюджетної програми за 2022 рік видатки держбюджету на АРМА склали майже 233 млн грн, а законом про держбюджет на 2023 передбачено на утримання органу майже 189 млн грн. Ось і весь ефективний менеджмент.

Причина таких замалих надходжень в неефективності роботи, зокрема низький відсоток оголошень АРМА про пошук управителів активів (<20%) від загальної кількості ухвал суду про передавання активів в управління АРМА.

У деяких своїх дослідженнях я вже про це вказувала. З 338 ухвал, отриманих в 2022 році, оголошення про пошук управителів, всього було 93 оголошення, які стосувалися лише 47 ухвал.

За період з 04.08.2021 до 04.11.2021 із 14 ухвал — не оголошено пошук управителя за жодною ухвалою. На окрему увагу заслуговує питання оцінки арештованих активів. Окрім наявної колізії в законодавстві, яку АРМА свідомо не врегульовує, маємо в цифрах за 2022 рік — всього 12 укладених договорів оцінки активів.

— Можете конкретизувати? Так, щоб читачу було зрозуміло.

— Так, на найпростішому прикладі, пропоную подивитися оголошення на сайті АРМА від 21.04.2023 року про пошук управителя на 434 залізничні вагони за посиланням: https://arma.gov.ua/asset_management/view/poshuk-upravitelya-434-zaliznichni-vagoni-755

Зверніть увагу, що підставою передавання активу в АРМА була ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.05.2022 справа № 757/10857/22-к. Тобто вже рік — вагони стояли і не було оголошення. І тут виникає багато запитань до АРМА, особливо щодо забезпечення утримання цього майна, хто та за чий рахунок це має здійснювати. Та чому під час війни їх не використано за призначенням?

Згідно із законом зберігання майна має здійснюватися АРМА. Тобто є якась вартість зберігання активів та прямі збитки — недоотриманий бюджетом прибуток.

При цьому, варто зауважити, що в законодавстві є прогалина, якою АРМА користується та не намагається виправити, хоча б належним виконанням своїх завдань. Законодавством чітко не визначено у який термін АРМА зобов’язана дати відповідне оголошення. Аналіз таких оголошень показує, що крім низького відсотку надання оголошень, вони надавалися із середнім запізненням 86 днів (станом на 09.02.2023 року).

— Коли слухаємо Вас складається враження, що АРМА все робить повільно, всупереч закону або використовуючи прогалини. Невже немає позитивних прикладів?

— Є позитив. Згідно з публічним Звітом за весь 2022 р. було оголошено 156 конкурсних відборів управителів та обрано лише 19 переможців. За чотири місяці 2023 року — вже оголошено 158 конкурсів. Отже, є позитив — з проведенням конкурсу на посаду голови — АРМА дуже активізувало роботу.

А загалом, повільно і використовуючи заради збереження власного статусу посадових осіб і "показової" діяльності.

І знову приклад: з моменту створення АРМА — всупереч закону жодного разу не було проведено незалежної зовнішньої оцінки діяльності Національного агентства. АРМА підзвітне Парламенту, жодного разу не відправляло звіт про свою роботу.

Уповноважені особи АРМА бездіяльні в цьому питанні з моменту її створення. Така ситуація влаштовує уповноважених представників — аби не було зовнішньої оцінки. Внаслідок нестворення комісії з незалежної зовнішньої оцінки у складі трьох осіб (по одному представникові від Президента, парламенту та уряду), з часу функціонування — вона не здійснювалася. Мало того, з 27.12.2022 в апараті ВРУ знаходиться законопроєкт № 8311, внесений народними депутатами, яким пропонується виключити норми щодо незалежної зовнішньої оцінки в такому вигляді, натомість запропоновано встановити парламентський контроль за ефективністю управління комітетом Верховної Ради України, відповідальним за державну економічну політику. Переконана, що такі пропозиції не мають нічого спільного з прозорістю та незалежністю зовнішнього контролю та не підуть ні агентству, ні Україні на користь.

— А яка позиція АРМА стосовно таких змін до законодавства, що регулює її діяльність?

— Вважаю, що позиція АРМА — безвідповідальна, і це не поодинокі ситуації. Стосовно зовнішньої оцінки я бачила в загальному доступі відповіді про те, що АРМА не має права впливати на органи влади та не дає пояснень чому за стільки років не вжито заходів та не направлено відповідних листів з пропозиціями про створення комісії.

Також присутня подвійність позицій уповноважених представників АРМА. Зокрема, відмінність в озвучених меседжах для ЗМІ та викладених в офіційних документах. Йдеться про проєкти актів, що потребують невідкладного прийняття про відновлення публічного доступу до Реєстру. Цитата т.в.о. голови: "питання відновлення публічного доступу до Реєстру перебуває на порядку денному не лише в громадському дискурсі, але й у парламенті. Ми звернулися до Кабінету Міністрів України з офіційним листом щодо розгляду можливості відкриття Реєстру в умовах воєнного стану. Наша позиція чітка — АРМА не проти поновлення публічного доступу…"

Аналіз листа АРМА — пропозиції до проєкту закону № 8311 від 27.12.2022 року від 05 січня 2023 року за підписом т.в.о. Голови АРМА свідчить про інше, зокрема зазначається про те, що агентство вже здійснює інформування уряду щодо переліку активів один раз на два тижні та з мотивів юридичної невизначеності: запропоновано ґрунтовно доопрацювати проєкт до першого читання.

Олена Дума

— Чи може це бути пов'язано з тим, що АРМА має надто велике навантаження в нормативній діяльності?

— Я вже зазначала, що АРМА має навантаження в судових справах, як наслідок неефективної діяльності. Загалом, згідно зі Звітом про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік — розроблено 3 нормативно-правових акти за весь 2022 рік!

Це: участь у внесенні змін до "Прикінцевих положень" Закону про АРМА щодо можливості придбавати "Військові облігації", щодо підвищення ефективності санкцій, пов’язаних з активами окремих осіб", та Порядку переходу у власність держави майна, коштів та інших активів забороненої судом політичної партії.

Щодо військових облігацій та Вашого запитання чи є позитив: так, АРМА стало єдиним центральним органом виконавчої влади, який купує зазначені цінні папери, та фактично єдиним державним органом, котрий посилює обороноздатність країни за рахунок арештованих активів (грошових коштів) російського походження. Водночас, на придбання військових облігацій АРМА має право витрачати не більше 80% арештованих коштів у національній валюті. І тут я погоджуюсь з позицією законотворців — зняти це обмеження.

Та, варто зазначити, що протягом 2022 року від реалізації арештованих активів на рахунки АРМА надійшло 980,82 мільйонів грн та нараховано 20 мільйонів гривень процентів за депозитом та придбано військові облігації. На сьогодні, АРМА в публічному просторі заявляє, що це кошти (станом на травень — вже майже 1,5 млрд грн), які надійшли до державного бюджету від діяльності АРМА. Не можу погодитися з таким твердженням, це звичайний піар, оскільки в будь-який час — арешт може бути знято, тоді ці кошти (або військові облігації, за погодженням з власником) мають бути повернуті разом з нарахованими відсотками. Як приклад, протягом 2022 року, на виконання судових рішень, що набрали законної сили, АРМА переказало (повернуло) законним власникам кошти у загальній сумі майже 330 мільйонів гривень, 3 мільйони доларів США та 42 тисячі євро.

— А чому Ви не говорите про результативність АРМА в пошуку закордонних активів? Адже всім відомо, що саме АРМА розшукала дороговартісну яхту Медведчука.

— Дам роз’яснення коротко. Вбачаю в діях АРМА або бездіяльність, або не розуміння обраного шляху вирішення цього питання та повернення арештованого майна чи його реалізації. Насамперед зазначу, що з моменту рішення українського суду щодо передавання яхти АРМА — минув майже рік. Збереження такої яхти закордоном коштуватиме Україні майже 15 млн дол. США. При цьому, АРМА декілька разів давала різні новини що саме робить в цьому напрямку. Ми читали про внесення змін до нормативних актів із Міністерством юстиції, а нещодавно було зазначено про розробку змін до низки нормативно-правових актів, що дозволять реалізувати арештовані активи, продаж яких є ускладненим (закордоном).

Отже, протягом року нормативні акти так і не розроблено, а вартість простою яхти Україні доведеться заплатити. В своїй статті про проблематику вирішення міжнародно-правових проблемних питань, я вже зазначала, що АРМА не є учасником кримінального процесу і наводила приклад, що доцільно застосовувати норми інших конвенцій, зокрема про виконання рішень цивільних і господарських судів, які є обов’язковими для Запитуваної сторони (Хорватії).

Але ще більшої уваги потребують інші питання, не менш важливі. Необхідно розпочинати з Договору про дружбу і співробітництво між Україною і Республікою Хорватія, ратифікований Україною 19.06.2003 року. Згідно зі статтею 13 — "Хорватія забезпечує виконання клопотання про конфіскацію майна розташованого на її території або передає клопотання України своїм компетентним властям з метою отримання постанови про конфіскацію". Норма про компетентні органи — ключова.

І хоч я прибічник повної аполітичності в організації та діяльності в роботі АРМА, вважаю в питаннях, пов’язаних із міжнародною діяльністю — доцільно бути не лише проінформованою, але й обов’язково враховувати в роботі усі політичні та глобальні процеси — задля ефективного результату для України. Так, важливими є такі позиції: Президент Хорватії Зоран Миланович 25.01.2022 року скептично висловився щодо інтеграції України до ЄС та НАТО, назвавши Україну найкорумпованішою державою, крім того прокритикував прем’єр-міністра Андрея Плешковича — за візит до України, сказав що Україні — не місце в НАТО. З огляду на таку внутрішню політику в Хорватії — стає зрозумілим, що на принципах взаємодомовленості та листами-зверненнями про передавання дорогоцінного майна — питання не вирішиться, а Хорватія, зі свого боку, може затягувати процес — з метою відшкодування ціни простою яхти в порту.

Отже, кращого варіанту, аніж прискорення конфіскації арештованого майна — бути не може. Причому, Україна має надати правильно оформлені юридичні документи, клопотання, з підтвердженням власної чіткої законної позиції відповідно до норм міжнародного права як приклад країни на входження до ЄС і НАТО.

З огляду на це, можу лише доповнити, що Україна має достатньо професіональних і досвідчених працівників у різних сферах, і у нас є шанс виправити ситуацію, подолати корупцію, відновити державу та зайняти ключову — рушійну роль в глобальних процесах. Світ змінюється.