Громадськість просить Президента України розслідувати питання санкцій проти Parimatch, - австрійські ЗМІ

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Петиція за перегляд питання щодо запровадження санкцій проти компанії Parimatch повинна стати приводом для президента Зеленського відправити це питання на повторний розгляд РНБО. Про це йдеться у повідомленні провідного австрійського інформаційного агентства АРА.

"Parimatch Group, заснована в Україні, бореться з несправедливим, на її думку, накладенням санкцій у березні 2023 року. Не було дано жодних пояснень, чому було вжито цих заходів. Наразі зібрано необхідні 25 000 підписів і направлено електронну петицію президенту України. У петиції міститься прохання провести розслідування з приводу накладення санкцій та їх скасування. Підписанти тепер чекають на реакцію президента Володимира Зеленського: адже згідно з українським законодавством, тільки глава держави може ініціювати додаткову перевірку Радою національної безпеки і оборони та скасувати незаконні санкції", — йдеться у релізі австрійської агенції.

У матеріалі наводиться точка зору компанії Parimatch, яка вважає санкційний інструмент необхідним і найефективнішим засобом вжиття заходів проти фізичних або юридичних осіб, які шкодять державі і становлять загрозу національній безпеці.

"Однак через прикрі помилки, які трапляються під час запровадження санкцій, страждають навіть лояльні компанії. Наприклад, компанія Parimatch через санкції втратила понад тисячу співробітників і десятки тисяч клієнтів, тоді як бюджет України щомісяця недоотримує мільйони доларів у вигляді податків. Зокрема, через санкції понад 6 мільйонів євро від клієнтів Parimatch, які перебувають на заморожених рахунках компанії, не можуть бути повернуті", — говориться у релізі.

Австрійська агенція АРА нагадує, що компанія Parimatch була включена до санкційного списку Ради національної безпеки та оборони в березні 2023 року у списку з 120 фізичними і 287 юридичними особами, на які накладено обмеження на 50 років. При цьому підкреслюється, що українські правоохоронні органи не надали чіткого обґрунтування санкцій.

Так, зв’язки з росією Parimatch заперечує, заявляючи, що після початку війни вона пішла з цієї держави, відкликала свою франшизу, закрила своє програмне забезпечення і розірвала угоди з російськими партнерами. У відповідь на санкції компанія опублікувала свою корпоративну структуру, з якої випливає, що вона не має зв'язків з рф.

Також у повідомленні АРА зазначається, що компанія є лідером зі сплати податків: з моменту отримання ліцензії 2021 року Parimatch заплатила загалом 25 мільйонів євро податків. І продовжувала платити податки навіть після початку війни, коли інші учасники ринку не здійснювали податкових відрахувань.

"Parimatch завжди займала явно патріотичну, проукраїнську позицію і від початку війни підтримала українські збройні сили на суму близько 14 мільйона євро", — йдеться у релізі.

Австрійська агенція підкреслює, що з моменту введення санкцій минуло два з половиною місяці, і Parimatch досі не отримала від України пояснень, на чому засновані звинувачення. Тому зараз своє рішення повинен прийняти президент Володимир Зеленський.

"Компанія очікує відповідної відповіді від президента на петицію, яку підписали 25 000 осіб. Відповідно до закону, електронна петиція, адресована президенту України, вважається поданою, якщо на її підтримку зібрано щонайменше 25 000 підписів громадян протягом 90 днів після її публікації", — резюмується у повідомленні АРА.