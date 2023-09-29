Втрата 5 мільярдів гривень надходжень до держбюджету - аргумент для зміни закону №1978

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"Кількість курців не зменшується, державний бюджет втрачає 5 млрд. гривень надходжень в 2023 році, а тіньовий ринок атакує легальний ритейл — такі наслідки некоректного регулювання галузі електронних сигарет", — стверджує директор Української Вейп Асоціації (УВА), Юрій Суптель в інтерв’ю Деньги.UA

З 11 липня 2023 року набули чинності норми Закону України від 16 грудня 2021 року № 1978-ІХ "Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну". В ньому, зокрема, йдеться, про заборону на імпорт і виробництво ароматизованих електронних сигарет. На думку галузевої асоціації, закон був прийнятий поспіхом, без консультацій з операторами ринку.

За даними УВА, з 7 млн. українських курців, близько 1 млн. мігрували з традиційних сигарет на електронні. І законодавчі обмеження спонукають курців вейпів шукати альтернативу на нелегальному ринку: зокрема в онлайн та на стихійних базарах. Юрій Суптель вважає, що до кінця 2023 року близько 70% ринку електронних сигарет може опинитися в тіні, а після закінчення запасів пристроїв для куріння ввезених раніше, у тінь піде навіть 90% ринку.

Він повідомив також, що у 2022 році галузь електронних сигарет перерахувала до бюджету близько 2 млрд. гривень, а у 2023 році, після підвищення податків, очікувані надходження у вигляді податків та зборів мали скласти майже 5 млрд. гривень. Але, ці кошти для бюджету втрачені, бо легальна галузь електронних сигарет на межі існування – натомість контрабандисти зароблятимуть щомісяця близько пів мільярди гривень.

Національна поліція України не встигає боротись із нелегальними онлайн магазинами контрабандних електронних сигарет та контролювати поштових операторів. Всі члени Української Вейп Асоціації закликають владу до діалогу та готові підтримати будь-які ініціативи урядовців та громадських активістів, спрямовані на боротьбу з нелегальною торгівлею, особливо, коли йдеться про неповнолітніх.

"Ситуація з втратою надходжень до бюджету та ростом тіньового ринку електронних сигарет в Україні вимагає негайного уваги та корекції", — стверджує Юрій Суптель.