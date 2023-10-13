Освітня екосистема в Україні: засновник компанії Softbook Євген Суслов розповідає про шлях до успіху

Як виникла ідея створити компанію Softbook, 10 кроків до успіху на практиці, а також те, що надихає співзасновника Softbook рухатися далі та удосконалювати свій продукт.

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Як виникла ідея створення "Softbook"?

Ідея створення майбутнього Softbook народилась як результат співпраці двох друзів. З моїм партнером Олександром почали спільно працювати над різними проектами з 2017 року, зокрема над "упаковкою" онлайн-шкіл. Саме в цей період ми зрозуміли, що маємо схожий погляд на те, як має виглядати ідеальна система онлайн-освіти.

В 2019 році ми вирішили створити власне рішення. Це був ще не Softbook і це була досить "сира" версія, але навіть така платформа дала змогу нам отримати перших клієнтів та важливий фідбек. Це було моментом перевірки нашої гіпотези, і вона виправдалася.

Переломний момент настав, коли одного разу до мене прийшла ідея, яка лягла в основу майбутньої архітектури Softbook — глобальний акаунт, як у Google. Це дозволяє не лише створювати власні онлайн-школи, але і бути адміністратором, викладачем або студентом в інших. З цього почалась побудова нашої освітньої екосистеми.

Важливо зазначити, що Softbook — це не платформа. Softbook — це компанія, яка займається розробкою інструментів для онлайн-шкіл, і один з основних продуктів — це платформа Softbook LMS.

Опишіть розвиток компанії Softbook за допомогою 10-ти кроків?

1. Старт: Ідея, розробка MVP і паралельно — упаковка та спроби залучити перших клієнтів.

2. Збір фідбеку і мінімальна виручка.

3. На шляху до вдосконалення: Поліпшення продукту та залучення нових клієнтів.

4. Перші невдачі: Намагання найняти маркетолога не увінчалися успіхом. Злив бюджетів.

5. Повернення до коренів: Самостійне просування продукту виявилося більш ефективним.

6. Новий курс: Кардинальні зміни в баченні, позиціонуванні і архітектурі продукту.

7. Рестарт: Нова назва, майже з нуля переписаний продукт. Активні переговори з інвестиційними фондами, але безуспішний пошук фінансування.

8. Зростання: Досягнення беззбитковості, наймання перших співробітників (спочатку це був лише фріланс), витримка перших ДДоС-атак.

9. Формування команди: Реєстрація торгової марки, оновлення фірмового стилю, більш стабільні фінансові показники.

10. Подальший розвиток: Стабільне зростання та перші кроки до масштабування.

Нам вдалося дуже багато, але шлях був не з легких. Зараз, згадуючи минуле, ми тільки сміємося і думаємо: "Кошмар, як ми таке пережили!"

Яка ваша візія щодо майбутнього Softbook?

Все просто! Дати можливість всім на планеті зручно та безмежно ділитись своїми знаннями.

Що вас надихає?

По-перше, мене надихають наші клієнти. Кожен позитивний відгук стає потужним стимулом для подальшого розвитку. По-друге, конкуренція. Вона не тільки підтримує нас в тонусі, але й мотивує бути кращими на ринку, на якому ми, до речі, є одними з лідерів.