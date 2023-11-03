Традиційні "фішки" економічної політики вже не працюють, — інвестор і банкір Денис Горбуненко

Денис Горбуненко — відомий банкір і фінансист з успішним досвідом роботи в низці фінустанов. Останні більше ніж 10 років свого життя присвятив роботі в сфері фінансового консалтингу, інвестування в різні проекти, зокрема телекомунікацій, нерухомості елітного класу, а також торгівлі добривами і металами та участі в інших проектах. В інтерв’ю Фокусу він розповів про поточну економічну ситуацію в світі загалом і певних регіонах зокрема, як висока інфляція в певних країнах впливає на міжнародну торгівлю, чи вплинуть події на Близькому сході на глобальні економічні тенденції та які ринки є перспективними для інвестування.

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Як ви оцінюєте поточний процес відновлення глобальної економіки?

Процес відновлення глобальної економіки на поточний момент можна охарактеризувати як неоднозначний і вкрай нестабільний. Після швидкого постпандемічного відновлення в 2021 році, коли світова економіка показала зростання на 6%, 2022 рік став роком сповільнення, і темпи зростання впали до одного з найнижчих рівнів за останні декілька десятиліть, склавши всього 3%.

Хоча цього рокубачу певне покращення прогнозів від рейтингових агентств, таких як, наприклад,Fitch, яке підняло прогноз зростання світового ВВП на 2023 рік до 2,4%, але ситуація залишається складною.

З одного боку, цей перегляд прогнозу можна розглядати як позитивний сигнал, який свідчить про потенційну стабілізацію економічних умов і поступове відновлення.

З іншого боку, темпи зростання все ще залишаються відносно низькими, і є ряд ризиків, які можуть ускладнити подальше відновлення.

Чи вистачає поточного темпу світового зростання?

Враховуючи поточні темпи світового економічного зростання, я б відзначив, що вони є досить помірними і не відповідають потребам повноцінного та стійкого відновлення глобальної економіки.

Як відрізняються прогнози зростання для різних регіонів, і які основні фактори впливають на ці різниці?​

Дійсно, світова економіка в цілому демонструє позитивні зрушення, однак існують значні розбіжності між регіонами.

Наприклад, у Сполучених Штатах Америки та Японії спостерігається несподівана економічна стійкість, яка дозволяєочікувати пришвидшення зростання ВВП для цих країн на 2023 рік. Це пов’язано з ефективним реагуванням на економічні виклики, гнучкістю ринків праці та інноваційністю в ключових секторах.

У випадку США, також існує певний вплив фіскальних стимулів та монетарної політики, яка сприяє зростанню. З іншого боку, прогнози для Китаю та єврозони менш позитивні щодо швидкості економічного зростання.

А яка зараз основна проблема в Китаї з точки зору їх внутрішньої економічної кризи?

У Китаї основною проблемою є криза на ринку нерухомості, яка має великий вплив на економіку в цілому. У Пекіна є досвід подолання економічних потрясінь шляхом інвестування в інфраструктуру та нерухомість. Проте величезне боргове навантаження сьогодні робить цей метод не таким ефективним, як раніше.

Традиційні "фішки" економічної політики вже не працюють так, як хотілося. Спроби оживити економіку за допомогою кредитів та інших фінансових інструментів не приносять бажаних результатів. Попит на кредити падає, і це ослаблює можливості для економічного зростання.

Ситуація на ринку нерухомості дуже напружена. Багато компаній опинилися на межі банкрутства, виплата по облігаціях зупинена. Це призвело до величезної кількості незавершених будівельних проектів, які вже були продані людям. Сім’ї, які інвестували в ці проекти, тепер знаходяться в дуже важкій ситуації.

І як можна вирішити цю проблему?

Немає чарівного і легкого рецепту. Влада Китаю розуміє, що потрібно щось змінювати, і намагається стимулювати споживчі витрати. Однак для того, щоб люди почали більше витрачати, їм потрібно почувати економічну безпеку, а для цього необхідний надійний соціальний захист.

Президент Сі Цзіньпін, на жаль, висловлювався проти збільшення соціальних видатків, боячись, що це може підірвати трудову етику китайців. Але без соціального захисту важко уявити, як можна мотивувати людей витрачати більше.

Китай стоїть перед величезною дилемою: з одного боку є потреба відновити ринок нерухомості та економіку в цілому, а з іншого – необхідність зберегти довіру населення та забезпечити його економічною безпекою. Це справжній економічний пазл, який ще належить вирішити.

А яка ситуація в Єврозоні?

Єврозона стикається з енергетичною кризою та загальним ослабленням глобальної торгівлі, що є наслідком загальної геополітичної невизначеності. Ці фактори призводять до того, що різні країни ЄС відчувають різний тиск і показують різне зростання.

Важливо також відзначити, що грошово-кредитна політика і показник попиту в ЄС під тиском, що впливатиме на перспективи економічного зростання в цьому регіоні . Водночас жорстка грошово-кредитна політика ЄЦБ не лише сповільнює інфляцію, але і обмежує доступ до капіталу та зменшує споживання, які є ключовими драйверами зростання.

Які ключові питання міжнародної економіки обговорювались на саміті G20 у 2023 році, і який вплив ці питання можуть мати на глобальну економічну політику?​

Основні економічні теми, які були висвітлені під час саміту G20 у 2023 році, включають надання кредитів країнам, що розвиваються, реформування міжнародної архітектури боргу, регулювання фондового ринку та аналіз впливу геополітичних факторів на продовольчу та енергетичну безпеку. До речі, темою саміту була фраза "Світ — одна сім'я".

Ці теми мають важливе значення для глобальної економічної політики. Надання кредитів країнам, що розвиваються, може сприяти економічному розвитку та стабілізації в цих регіонах.

Реформа міжнародної архітектури боргу має на меті підвищення стабільності та прозорості міжнародних фінансових систем. Регулювання фондового ринку відіграє важливу роль у забезпеченні стабільності та відкритості глобальних фінансових ринків. Аналіз впливу геополітичних факторів на продовольчу та енергетичну безпеку вказує на необхідність розробки стратегій для забезпечення стабільного постачання основних товарів та ресурсів на міжнародному рівні.

Які країни найбільше зазнають впливу від високої інфляції, і як це відображається на міжнародній торгівлі?

Висока інфляція в 2023 році значно впливає на декілька країн. Серед країн з найвищим рівнем інфляції є Туреччина та Аргентина в межах G20, а також Зімбабве, Венесуела та Ліван, які зазнали екстремальної високої інфляції цін на продовольчі товари​.

Щодо впливу високої інфляції на міжнародну торгівлю, спостерігається кілька важливих тенденцій. Високі ціни на енергетичні ресурси, підвищені ставки процентів, утримання інфляції в багатьох економіках та негативні глобальні економічні наслідки

призводять до того, що глобальна торгівля ймовірно зазнає спаду цього року.

Це підтверджується даними Всесвітньої організації торгівлі, яка знизила прогноз росту глобальної товарної торгівлі в 2023 році з 1,7% до 0,8%​.

Висока інфляція може вплинути на міжнародну торгівлю шляхом підвищення вартості імпортованих товарів та послуг, що у свою чергу може призвести до зменшення попиту та торгових обсягів. Це особливо актуально для країн, які сильно залежать від імпорту енергетичних ресурсів та інших основних товарів.

Який вплив має геополітична невизначеність на глобальні економічні тенденції, особливо з урахуванням останніх подій на Близькому Сході?

Геополітична невизначеність, особливо з огляду на останні події на Близькому Сході, відіграє важливу роль у формуванні глобальних економічних тенденцій.

Інфляційні тенденції, викликані цими подіями, будуть мати віддалений вплив, залежно від тривалості конфлікту, його інтенсивності та того, чи пошириться він на інші частини регіону.

Відносно впливу на світові ринки, з початку жовтня вартість грудневих ф'ючерсів на купівлю золота зросла на понад 8%, до понад 1990 доларів за одну унцію, при цьому на піку вартість навіть перевищувала позначку в 2000 доларів. Також з початку жовтня подорожчала вартість нафти, зокрема марки Brent, при цьому грудневий ф'ючерс подорожчав на понад 3% — до 88 доларів за барель. Інцидент із закриттям ключового газового родовища Тамар у Ізраїлі вже призвів до стрімкого зростання цін на газ в Європі, показуючи, як швидко конфлікти в регіоні можуть вплинути на світовий енергетичний ринок.

Які нові ринки ви вважаєте перспективними для входження та інвестування, і які країни можуть стати новими точками росту глобальної економіки?

Очікується, що ринки, що розвиваються, покажуть зростання на 3,4% за підсумками 2023 року, що суттєво перевершить зростання розвинених ринків на 0,3%. Існують очікування, що цей тренд збережеться протягом наступного десятиліття​. Сповільнення темпів підвищення процентних ставок у Сполучених Штатах та інших великих економіках може створити передумови для відновлення ринків, що розвиваються, особливо з урахуванням пом'якшення курсу долара​.

Щодо конкретних країн, ранжування за другий квартал 2023 року показує, що Північна Америка та Західна Європа продовжують залишатися найкращими місцями для ведення бізнесу на глобальному рівні. В Азії Сінгапур зберігає своє домінування, в той час як В'єтнам, Таїланд та Індія показали значне поліпшення свого бізнес-середовища, зокрема завдяки сприятливим політикам для іноземних інвесторів.

Як міграційні процеси впливають на розвиток міжнародного бізнесу та глобальні ринки праці?

Міграційні процеси сильно впливають на розвиток міжнародного бізнесу та глобальні ринки праці. Мігранти допомагають заповнювати вакансії в розвинених країнах, зменшуючи дефіцит робочої сили, особливо у високо кваліфікованих або дефіцитних професіях. Водночас, вони створюють нові робочі місця, пришвидшуючи економічний ріст та створення нових бізнесів. Міграційні потоки також відкривають додаткові можливості для міжнародного бізнесу, розширюючи ринки та сприяючи культурному обміну.

Які основні зміни в міжнародному економічному регулюванні ви передбачаєте в найближчі роки?

У сфері фінансових ринків, регулятори зосереджують увагу на тому, як компанії управляють своєю фінансовою та операційною стійкістю та продовжують підтримувати своїх клієнтів у складних економічних умовах.

Розглядаються питання кредитного ризику, волатильності на капітальних ринках, а також потенційні ризики для споживачів через зростання вартості життя. Регулятори планують продовжувати стрес-тестування окремих компаній та ширшої системи, щоб краще розуміти ринкові вразливості​. Також, очевидно, технологічні інновації продовжать трансформувати фінансовий сектор.