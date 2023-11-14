Скасування заочної та вечірньої освіти: у Раді розповіли, коли розглянуть законопроєкт

За словами народного депутата Романа Грищука, новий законопроєкт про скасування деяких форм здобуття освіти готує Міносвіти за дорученням Кабінету міністрів України.

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Член комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій, народний депутат від партії "Слуга народу" Роман Грищук повідомив, що рішення щодо скасування заочної та вечірньої освіти розглядатимуть в окремому законопроєкті, який наразі розробляють у Міністерстві освіти й науки, який подадуть до парламенту від імені Кабінету міністрів. Про це пише агентство "Укрінформ".

Грищук пояснив, що пункт про скасування заочної та вечірньої форми для здобуття ступенів бакалавра та магістра входив до початкової редакції закону №10092 "Про внесення змін до деяких законів України про державну підсумкову атестацію та вступну кампанію 2024 року", який було ухвалено 8 листопада 2023 року. Але комітет ВР з питань освіти, науки та інновацій виключив його. У підсумковій редакції закон стосується тільки формату проведення національного мультипредметного тесту після закінчення поточного навчального року.

"Коли подавали цей законопроєкт, у ньому була норма про заміну вечірньої та заочної форми навчання на дистанційну. Однак під час підготовки деякі фракції висловилися проти, не хотіли голосувати за цей законопроєкт одразу і в першому, і в другому читаннях. А нам потрібно було швидше проголосувати законопроєкт про НМТ, щоб усі чітко розуміли формат у наступному вступному році", — розповів народний депутат.

Грищук додав, що щойно в МОН буде напрацьовано положення про скасування заочної та вечірньої форм навчання, відповідний законопроєкт буде подано на розгляд Верховної Ради.

Нагадаємо, законопроєкт про скасування заочної та вечірньої форм освіти та порядок проведення НМТ був зареєстрований у ВР наприкінці вересня. Ініціатори законопроєкту стверджували, що вищі навчальні заклади здобули достатній досвід дистанційного навчання, тож зможуть замінити ним заочну та вечірню форми здобуття знань.

Раніше Фокус писав, навіщо в Україні планують скасування заочної форми навчання. Після скасування "заочки", влада обіцяє студентам більше свободи вибору: зможуть самі визначати тривалість навчання, предмети і змінювати спеціальності. Паралельно вирішується питання підготовки наукових кадрів для ЗСУ — інженерів, програмістів і фахівців з обробки даних.