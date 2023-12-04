Дві дитини на сім'ю: соціологи розповіли, як врятувати населення України

За словами соціологині Елли Лібанової, в Україні необхідно створити умови, аби в одній сім’ї народжувалося двоє дітей. Окрім того, аби втримати рівень населення на рівні 30 мільйонів осіб потрібно щороку залучати 300 тисяч мігрантів.

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В Україні продовжує невпинно скорочуватися населення. Причиною цьому є падіння народжуваності, передчасна смертність та виїзд українців за кордон. Про це пише видання "Голос Америки".

Зазначається, що на сьогодні показник народжуваності в Україні є одним із найнижчих у світі. Зокрема, все менше дітей стало народжуватися через війну.

Так, якщо перед повномасштабним вторгненням народжуваність становила 1,16 дитини на одну жінку. Минулого року цей показник становив близько 0,9 дитини на одну жінку, то у 2023-му – 0,7 дитини.

На думку директорки Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Елли Лібанової, в Україні необхідно створити умови, аби в одній сім’ї народжувалося двоє дітей. Зокрема, йдеться про можливість для жінок поєднувати материнство з роботою.

Вона зазначила, що попри війну, надалі народжуваність в Україні повинна зростати, однак цього буде все одно недостатньо для відтворення поколінь.

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Тим часом американський вчений-демограф з Інституту вивчення сім’ї Лайман Стоун каже, війна змінить демографічну траєкторію. Зокрема, демографія та пов’язані дослідження були частиною підготовки РФ до повномасштабного вторгнення.

Окрім того, можна спостерігати як останні роки російська влада робить кроки для запобігання зниження народжуваності. До прикладу, нещодавно російський президент заявив, що метою на найближчі десятиліття є збільшення населення у Росії.

Ще одним питанням є те, хто відбудовуватиме Україну. Так, за словами Елли Лібанової, Україні необхідно залучати кожного року близько 300 тисяч осіб з інших країн, щоб втримати рівень населення на рівні 30 мільйонів осіб.

На думку координатора експертних груп Економічної експертної платформи Олега Гетмана, для відбудови України потрібні не робочі руки, а таланти. Зокрема, декілька сотень таких людей принесуть економіці більше користі, ніж мільйони, які працюватимуть фізично. Насамперед йдеться про людей з Європи, Азії, Латинської Америки та Африки.

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Тим часом Лібанова зауважує, що через війну до Європи виїхало чимало українських талановитих людей. До прикладу, 70% українських біженок мають вищу освіту та велика частина з них вже знайшли роботу за кордоном.

Окрім того, на сьогодні Україна зіткнулася з іншою проблемою – рівень передчасної смертності. Так, 42% чоловіків віком 20-ти років не доживають до 65 років. Зокрема, у Європі чоловіки живуть у середньому на 11,5 років довше.

Зазначається, що до 2033 року за оптимістичним сценарієм населення України становитиме 35 млн осіб. Втім як повідомляють вчені з Університету Сент-Ендрюса в Шотландії, при найгіршому сценарії населення становитиме близько 28 мільйонів осіб.

Притому, демографи прогнозують, що в Україну повернуться лише близько третини українців, які виїхали за кордон.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Елла Лібанова заявляла, що українська діаспора за кордоном зможе забезпечити не лише інвестиції для України, але й позитивний імідж.

Також, як повідомляли у серпні в Мінекономіки, через повномасштабне вторгнення Росії з України виїхало до 6,2 мільйона осіб. Також Україна зіткнулася і з внутрішньою міграцією, коли українці покидали небезпечні регіони та переїжджали у більш безпечні.