"Економіка у 2023 році зростала темпами, яких ніхто не очікував", - міністр економіки Юлія Свириденко

Кінець року — час для підбиття підсумків, а головна цифра, яка характеризує цей рік в економіці — майже 5% зростання ВВП. Економіка України не просто не впала, а зростала такими темпами, яких ніхто не очікував навіть серед українських експертів-оптимістів. Про це пише на своїй сторінці в мережі Facebook Перший віцепрем'єр-міністр України, міністр економіки Юлія Свириденко.

"Завдяки цьому ми могли забезпечувати армію та підтримувати оборону. Важко уявити, у якій ми були б ситуації, якби це зростання не відбулося. Звісно, головна заслуга у цьому — наших підприємців, які відновлювали роботу, відбудовували зруйноване й починали нові бізнеси. Цього року ми ще більше закріпилися у думці, що нашим фокусом має бути розвиток внутрішнього виробництва. Ми поставили собі за мету впродовж наступних 10 років збільшити частку переробки у ВВП з 8% до 20%, як це є у країнах OECD. Бо низький рівень цього показника часто є синонімом бідності держави", — вважає Юлія Свириденко.

На її думку, зараз український бізнес активно відновлюється, що підтверджують деякі важливі цифри.

"За останні 11 місяців українці, як бізнес, так і громадяни, сплатили на 4,4 млрд доларів більше податків, аніж в аналогічний період минулого року. Економіка зросла на 5% цього року навіть попри виклики. Чи багато ви знаєте країн, де економіка зростає в умовах повномасштабної війни? Це насамперед заслуга нашого бізнесу", — зазначає міністр економіки.

Нагадаємо, як раніше повідомила міністр економіки Юлія Свириденко, обсяги закупівель, які були проведені через систему Prozorro, у 2023 році зросли утричі — до 480 млрд грн. І станом на останні місяці понад 80% коштів на закупівлях витрачаються саме через систему Prozorro, а отже у конкурентний та відкритий спосіб.

Також раніше в інтерв’ю виданню "Голос Америки" очільниця економічного міністерства розповіла, що українська економіка вже працює на військових рейках – велика кількість підприємств виконує державні замовлення, велика кількість підприємства виконує мобілізаційні завдання, а в України великий потенціал, і саме тому зараз потрібно сфокусуватися на ВПК.