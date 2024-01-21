До 3 градусів: синоптики обіцяють швидке потепління та ожеледицю в Україні

З 23 січня в Україні обіцяють потепління і збільшення опадів, яке триватиме до 27 січня. Після цього знову очікується похолодання.

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В Україні очікується потепління. Уже у вівторок, 23 січня, морози відступлять, а стовпчики термометра піднімуться до нуля. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у себе в Facebook.

За словами експертки, в понеділок, 22 січня, в Україні буде перерва в опадах, завдяки антициклону Corvin.

Вночі очікується в середньому 3-8 градусів морозу. У Чернігівській, Сумській та Полтавській областях місцями до 12-17 градусів морозу.

Удень 22 січня в Україні очікується 1-6 градусів морозу. На півдні та заході тепліше — від 1 градуса морозу до 3 градусів тепла.

У Києві вдень у понеділок 0-2 градуси морозу. Опади в столиці малоймовірні.

"Надалі в більшості областей України передбачається потепління та збільшення опадів. З 27 січня — знову невелике похолодання. Такими температурними хвилями й до весни дійдемо", — повідомила Діденко.

Згідно з прогнозом "Укргідрометцентру", у понеділок, 22 січня, на дорогах України, крім південної частини, очікується ожеледиця, що може призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

У північно-східній частині вночі та вранці місцями туман.

Вітер у східних і південних областях північно-східний, 5-10 м/с, на решті території південний 7-12 м/с, у західних і північних областях вдень місцями пориви 15-18 м/с.

Прогноз погоди в понеділок, 22 січня Фото: укргідрометцентр

Температура вночі 4-9 градусів морозу. У північно-східній частині — 12-17 градусів морозу. Вдень 1-6 градусів морозу. У південних і західних областях — близько 0 градусів.

У Києві 22 січня на дорогах ожеледиця. Вночі очікується 5-7 градусів морозу, вдень — 1-3 градуси морозу. Вітер південний — 7-12 м/с.

По області місцями пориви вітру 15-18 м/с. Температура вночі — 4-9 градусів морозу, вдень — 1-6 градусів морозу.

Фокус раніше писав, що з 24 січня в Україні очікується нетривале потепління, яке вже з 28 січня зміниться похолоданням.

Також Фокус повідомляв, що морози сприяють кращим маневрам механізованого компонента на фронті. Крім цього, за поганих погодних умов, російська піхота знижує інтенсивність атак.