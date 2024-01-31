"Побороти ледачість": Зеленський розповів, як підтримує форму під час війни (відео)

Український президент має можливість щодня виділяти на спорт від 40 хвилин до години. При цьому він не гуляє, а також обмежує вживання солодкого.

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Президент України Володимир Зеленський не має можливості виходити на прогулянки в умовах війни. Щовечора він змінює кабінети, але щоразу має можливість позайматись фізичними вправами. Про те, як відшукується час для занять спортом, очільник держави розповів у інтерв'ю німецькому виданню ARD, опублікованому на Youtube-каналі президентського офісу.

Журналістка ARD почала розмову з Зеленським, спитавши, як він витримує навантаження, які у нього з'явились внаслідок війни. Зі слів політика, у нього не має настрою відпочивати, поки тривають бойові дії і "є трагічні моменти для наших людей". При цьому пояснив, що все ж займається спортом, не дозволяє собі їсти багато солодкого.

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"Я стараюсь слідкувати за собою і трішки займатись зарядкою, спортом. Торт — це не для всіх можна, не для кожного віку. Той вік вже пройшов, коли можеш собі дозволити багато солодкого".

Протягом доби, зауважив президент, він може виділити від 40 хв. до 1 год. "для якихось рухів". Гуляти не має можливості, однак у кожному кабінеті, які він змінює щовечора, стоїть великий спортивний комплекс.

"Має значення тільки одне — це побороти ледачість зранку або пізно ввечері, коли ти повертаєшся з одного кабінету в інший кабінет. Важко всім, але ніхто не здається", — підсумував Зеленський.

Зазначимо, до повномасштабного вторгнення президент Зеленський публікував короткі відео, на яких показував, як займається спортом. Наприклад, у червні 2021 року він позував з "млинцями" від штанги, вагою з десяток кілограмів. Наприкінці червня того ж року — позував у спортивній формі і анонсував нову програму для українців. Керівник Національного олімпійського комітету (НОК) України Сергій Бубка назвав його "найспортивнішим президентом".

Інтерв'ю Зеленського — деталі

29 січня президент України зустрівся з журналістами німецького видання ARD у одному зі своїх кабінетів. Під час розмови політик пояснив своє ставлення про посилення мобілізації та прокоментував випадки, коли чоловіків силоміць відвозять у військкомати. Одна з тем, якої торкнулись під час розмови — затримка допомоги від США. На думку Зеленського, такі дії деяких американських сенаторів загрожують кількома наслідками, серед яких — загроза реальної війни для Західної Європи та програш України.

У одному з попередніх інтерв'ю закордонним ЗМІ, яке сталось у листопаді 2023 року, президента розповів про спроби РФ влаштувати в Україні заколот. Спецоперацію росіяни назвали "Майдан-3". Головна мета противника — змістити очільника держави або навіть його убити.

На пресконференції 19 грудня Зеленський повідомив, що військове командування потребує мобілізації до війська 450-500 тис. українців. Зауважив, що питання призову до війська — гостре для суспільства.

Нагадуємо, 31 січня командир 118 бригади ЗСУ пояснив своє бачення посилення мобілізації: на його думку, варто було б дещо обмежити демократію, бо інакше країна "перетвориться на Маріуполь". Тим часом у Верховній Раді з'явилась оновлена версія законопроєкту №10378: Кабмін вніс певні зміни і повернув документ нардепам для обговорення.