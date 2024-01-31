"Побороть лень": Зеленский рассказал, как поддерживает форму во время войны (видео)

Украинский президент имеет возможность ежедневно выделять на спорт от 40 минут до часа. При этом он не гуляет, а также ограничивает употребление сладкого.

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Президент Украины Владимир Зеленский не имеет возможности выходить на прогулки в условиях войны. Каждый вечер он меняет кабинеты, но каждый раз имеет возможность позаниматься физическими упражнениями. О том, как отыскивается время для занятий спортом, глава государства рассказал в интервью немецкому изданию ARD, опубликованном на Youtube-канале президентского офиса.

Журналистка ARD начала разговор с Зеленским, спросив, как он выдерживает нагрузки, которые у него появились в результате войны. По словам политика, у него нет настроения отдыхать, пока продолжаются боевые действия и "есть трагические моменты для наших людей". При этом пояснил, что все же занимается спортом, не позволяет себе есть много сладкого.

Важно

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"Я стараюсь следить за собой и немного заниматься зарядкой, спортом. Торт — это не для всех можно, не для каждого возраста. Тот возраст уже прошел, когда можешь себе позволить много сладкого".

В течение суток, отметил президент, он может выделить от 40 мин. до 1 ч. "для каких-то движений". Гулять не имеет возможности, однако в каждом кабинете, которые он меняет каждый вечер, стоит большой спортивный комплекс.

"Имеет значение только одно — это побороть лень утром или поздно вечером, когда ты возвращаешься из одного кабинета в другой кабинет. Трудно всем, но никто не сдается", — подытожил Зеленский.

Отметим, до полномасштабного вторжения президент Зеленский публиковал короткие видео, на которых показывал, как занимается спортом. Например, в июне 2021 года он позировал с "блинами" от штанги, весом с десяток килограммов. В конце июня того же года — позировал в спортивной форме и анонсировал новую программу для украинцев. Руководитель Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Сергей Бубка назвал его "самым спортивным президентом".

Интервью Зеленского — детали

29 января президент Украины встретился с журналистами немецкого издания ARD в одном из своих кабинетов. Во время разговора политик объяснил свое отношение об усилении мобилизации и прокомментировал случаи, когда мужчин силой отвозят в военкоматы. Одна из тем, которой коснулись во время разговора — задержка помощи от США. По мнению Зеленского, такие действия некоторых американских сенаторов грозят несколькими последствиями, среди которых — угроза реальной войны для Западной Европы и проигрыш Украины.

В одном из предыдущих интервью зарубежным СМИ, которое произошло в ноябре 2023 года, президент рассказал о попытках РФ устроить в Украине мятеж. Спецоперацию россияне назвали "Майдан-3". Главная цель противника — сместить главу государства или даже его убить.

На пресс-конференции 19 декабря Зеленский сообщил, что военное командование нуждается в мобилизации в армию 450-500 тыс. украинцев. Заметил, что вопрос призыва в армию — острый для общества.

Напоминаем, 31 января командир 118 бригады ВСУ объяснил свое видение усиления мобилизации: по его мнению, стоило бы несколько ограничить демократию, иначе страна "превратится в Мариуполь". Тем временем в Верховной Раде появилась обновленная версия законопроекта №10378: Кабмин внес определенные изменения и вернул документ нардепам для обсуждения.