Олександр Скоробогатов: Інновації у фінансовому управлінні дають бізнесу довготривалі переваги

Творець автоматизованої системи управління фінансовими процесами розповів про способи підвищення ефективності роботи компаній і швидкості ухвалення управлінських рішень.

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Автоматизація фінансової роботи компанії — сучасний тренд і необхідна умова успішного функціонування організації будь-якого виду. За інформацією дослідницького агентства МсКinsey, фінансова сфера є однією з найперспективніших галузей для інновацій — 42% функцій фінансових установ можна автоматизувати. За прогнозами експертів компанії, застосування передових технологій допоможе скоротити часові витрати співробітників на 43%. Крім того, автоматизовані системи дають змогу більш усвідомлено й ефективно організувати управління фінансами та бізнес-процесами завдяки оперативному отриманню даних, необхідних для своєчасного ухвалення управлінських рішень, каже Олександр Скоробогатов, досвідчений економіст, який розробив і впровадив автоматизовану систему управління фінансовими процесами "Казначейство" для компанії "Смарт-Холдинг", одного з найбільших інвестиційних холдингів України. Навіщо потрібна автоматизація фінансового обліку і як створити повний цикл автоматизованого фінансового планування, контролю операцій і звітності, поговорили з авторитетним експертом Олександром Скоробогатовим, який наразі керує казначейством у міжнародній компанії WHSmith North America.

— Олександре, більшість компаній сьогодні автоматизують фінансовий облік. У чому плюси процесу?

— Автоматизований фінансовий облік дає змогу швидко і зручно обробляти фінансову інформацію для управління компанією. Така система набагато швидше аналізує стан фінансів, ніж штат економістів, що скорочує витрати на персонал. Також виключається горезвісний людський фактор — помилки через неуважність або неакуратність. А загалом автоматизовані системи дають змогу більш усвідомлено й ефективно організувати управління фінансами та бізнес-процесами завдяки оперативному отриманню даних, необхідних для своєчасного ухвалення грамотних управлінських рішень.

— Ви є автором автоматизованої системи "Казначейство", яка створила єдине інформаційне середовище для управління фінансами компанії "Смарт-Холдинг", а також мала значний вплив, що трансформує, на розвиток інших компаній і, як наслідок, усієї фінансової індустрії країни. Які інноваційні підходи та принципи ви застосували під час її розробки?

— Щоб підвищити ефективність і точність контролю фінансових операцій, я впровадив нові алгоритми і методи обробки фінансових даних, такі як принцип наскрізного взаємозв'язку лімітів бюджетів, платежів і первинних документів. Також я розробив унікальні інструменти планування і прогнозування грошових потоків: централізоване управління ліквідністю групи компаній у розрізі різних валют, банків, юрисдикцій із прив'язкою до контролів бюджетів, які підвищили ефективність оперативного управління фінансовими ресурсами холдингу. Наступним етапом стало створення зручних та інтуїтивно зрозумілих інтерфейсів для опрацювання вхідних даних, що спростило роботу фінансових фахівців і підвищило швидкість виконання рутинних операцій. У результаті компанія отримала повний цикл автоматизованого фінансового планування, контролю операцій і звітності.

— Ваша розробка виявилася не тільки ефективною, а й унікальною, оскільки ви стали першим, хто створив систему для централізованого управління фінансами групи компаній, що враховує різні валюти, банки і країни, а також бюджетні обмеження. Ви також врахували той факт, що у фінансах важлива прозорість операцій. Як саме ви забезпечили її у своїй розробці?

— Система дає змогу здійснювати повний цикл фінансового планування в бюджетному році, контролювати виконання бюджету в рамках операційної, фінансової та інвестиційної діяльності холдингу. Під контролем абсолютно всі транзакції групи компаній у прив'язці до наявних лімітів бюджетів. Платежі здійснюються в інтеграції з системами клієнт-банк, автоматично відбувається завантаження і зіставлення виписок за всіма банками і рахунками компаній групи. Це дає змогу формувати факт усіх операцій, забезпечуючи завжди свіжу і максимально деталізовану оперативну управлінську звітність про всі фінансові операції холдингу.

— Так, мабуть, вручну це зробити важко. Але чи всі можуть дозволити собі автоматизацію?

— Всупереч поширеному переконанню, що це дуже дорого, сучасні методи впровадження технологій дають змогу швидко реалізувати проєкт з автоматизації фінансового обліку з невеликими витратами. Нині компаніям будь-якого розміру і профілю доступна автоматизація фінансів.

— Вимоги бізнесу постійно змінюються, і ваша система безперервно вдосконалюється для відповідності мінливим умовам зовнішнього середовища. Одним із ваших поліпшень стало впровадження та інтеграція функціоналу 1С: документообіг із блоками "Казначейство" та "Бюджетування". Як це вплинуло на ефективність роботи компанії?

— Нововведення дало змогу впровадити первинний фінансовий контроль на відповідність бюджетам ще на етапі узгодження чернеток договорів та інших фінансових документів, до їх фактичного підписання і прийняття фінансових зобов'язань. Інтеграція автоматизувала перевірку відповідності витрат затвердженим бюджетам, що значно скоротило ризики перевищення бюджету і фінансових порушень. Ба більше, це сприяло поліпшенню координації між різними підрозділами компанії, оскільки всі зацікавлені сторони отримали доступ до актуальної інформації в режимі реального часу. У результаті підвищилася ефективність роботи і швидкість прийняття управлінських рішень, що позитивно позначилося на загальній фінансовій дисципліні та стійкості компанії.

— Ви розробили систему в партнерстві з міжнародною аудит-консалтинговою корпорацією Ernst & Young. Потім її успішно впровадили й інші компанії. Що їх привабило?

— Мої напрацювання дозволили Ernst & Young пропонувати своїм клієнтам більш просунуті та надійні інструменти для оптимізації їхніх фінансових операцій. Наслідуючи приклад корпорації, багато компаній теж стали користуватися цими рішеннями, змогли поліпшити фінансові показники, знизити ризики і зміцнити свою позицію на ринку. Так, систему було адаптовано та впроваджено для групи компаній IF SMART, що управляє промисловими активами в Україні. У рамках цього проєкту я виконував повну координацію налаштування, перенесення даних і запуску системи для цієї компанії, що забезпечило гладкий і безпроблемний перехід на нову програму. Крім того, я організував і провів навчання ключових користувачів, що дало змогу співробітникам швидко адаптуватися до нових процесів і функціоналу системи. Цей проєкт став значним кроком у розвитку цифрової інфраструктури IF SMART, давши змогу компанії підвищити ефективність управління фінансовими та операційними процесами, поліпшити контроль за бюджетами і скоротити час на обробку документів.

— Сьогодні ви керуєте казначейством провідного світового туристичного ритейлера і продовжуєте займатися автоматизованими системами управління казначейством. Що нового ви запропонували цій компанії?

— У міжнародній компанії я успішно впровадив систему управління казначейством FIS Integrity, включно з необхідним тестуванням і навчанням користувачів. Підвищення операційної ефективності управління ліквідністю було досягнуто завдяки розробці моделі прогнозування грошових потоків, яка оновлюється щотижня. Прогнози ґрунтуються на надійній та актуальній інформації, що включає дані від відділів закупівлі, оренди, юридичного, капітальних інвестицій, по роботі з партнерами та інших. Моя модель аналізує прогноз і вихідні дані для виявлення та усунення будь-яких невідповідностей, враховує можливі зміни обсягів продажів, доходів від поставок, термінових платежів постачальникам і підрядникам для проактивного виявлення потенційних ризиків. Я також налагодив співпрацю між фінансовими командами та бізнес-одиницями для забезпечення узгодженості прогнозів грошових потоків та операційних планів.

— Плануєте ділитися з колегами своїми розробками чи залишите їх при собі?

— Ну що ви, я не маю наміру оголошувати "монополію" на свої розробки, розвиватися всім краще в професійному середовищі, а не поодинці. Наразі працюю над кількома науковими статтями: "Розробка та впровадження комплексної системи автоматизації фінансових процесів у холдингу", "Проблеми та рішення під час автоматизації бюджетування в багатопрофільних компаніях", "Методологія управління змінами під час впровадження автоматизованих систем казначейства", "Ефективні стратегії управління грошовими потоками в холдингах". Упевнений, що вони будуть корисні колегам.

— Яким ви бачите свій подальший професійний розвиток?

— Для вдосконалення своєї розробки я вивчаю сучасні спеціалізовані казначейські системи, а також можливості застосування штучного інтелекту та машинного навчання для прогнозування фінансових показників і управління ліквідністю. Розширення професійних знань і досвіду допоможе мені скласти складний іспит на міжнародний сертифікат CTP від американської Асоціації фінансових професіоналів. Це моя найближча мета. Також я планую отримати диплом MBA — магістр бізнес адміністрування, який не тільки підтверджує компетентність і професіоналізм у сфері фінансів та управління інформаційними технологіями, а й відкриває двері для нових можливостей у кар'єрі, включно з підвищенням на посаді та доступом до більш відповідальних і високооплачуваних позицій.